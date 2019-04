Vi presento Joe Black: Brad Pitt, la scena dell'incidente tra manichini e richieste particolari

La scena in cui Brad Pitt viene investito in Vi presento Joe Black è diventata un cult del ridicolo involontario. Ecco come è stata girata.

Vi presento Joe Black è conosciuto anche per la scena dell'incidente in cui resta coinvolto Brad Pitt, di cui negli ultimi giorni sono stati svelati alcuni divertenti retroscena.

Se non la ricordate, è quella che mostra il personaggio interpretato da Brad Pitt quando muore investito non da una, ma da ben due automobili e il suo corpo viene sballonzolato a destra e sinistra come se fosse una pallina da ping-pong. La clip ora è diventata virale da quando l'utente di Twitter di nome Rose O'Shea l'ha postata, sottolineando che era il minuto più bello di un film che avesse mai visto.

Vulture ha, infatti, parlato sia con il coordinatore degli stunt di Vi presento Joe Black, Buddy Joe Hooker, sia con quello degli effetti speciali Robert Devine. Pare che in origine dovesse esserci una controfigura, ma i produttori la tirarono così per le lunghe che alla fine fu utilizzato un manichino. Ma non era uno classico, era mobile, "funzionava come un vero essere umano" ha spiegato Hooker e gli venne aggiunta una testa posticcia fatta con uno stampo perfetto del volto di Brad Pitt. L'attore, una volta visto come stava procedendo il lavoro chiese espressamente loro di fare in modo che il manichino venisse completamente distrutto nella scena: "Aveva forse paura che venissero create bambole gonfiabili con le sue fattezze da vendere su Ebay", continua Hooker ironico, così decisero di non utilizzare la plastica, perché era più difficile farla a pezzi, ma bensì l'unitard, che è una sorta di body a pezzo unico attillato utilizzato da ginnasti, acrobati, ballerini e wrestler amatoriali, che venne poi spazzolato con dello shampoo per bambini per renderlo ancora più elastico.

Uscito nel 1998, Vi presento Joe Black vede Brad Pitt nei panni affascinanti della Morte che deve portare con se un facoltoso miliardario, William Parrish, interpretato da Anthony Hopkins, ma si innamora di sua figlia, così decide di aiutare la famiglia dalle mire di un losco socio d'affari che vuole impossessarsi di tutto il patrimonio. Fu un flop disastroso e divenne famoso perché prima della sua proiezione veniva presentato il teaser di Star Wars ep. I - La minaccia fantasma, portando orde di spettatori a pagare il biglietto del film solo per vedere le immagini del film di George Lucas per poi abbandonare la sala.

Qui in basso potete vedere la scena 'cult'.