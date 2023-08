Vi presento Christopher Robin, stasera su Canale 5 la vera storia del creatore di Winnie the Pooh

Stasera su Canale 5 va in onda Vi presento Christopher Robin: trama e cast del biopic sul creatore di Winnie the Pooh

Stasera 18 agosto 2023, su Canale 5, in prima serata, va in onda Vi presento Christopher Robin, il biopic del 2017 sul creatore di Winnie the Pooh diretto da Simon Curtis. La sceneggiatura è stata scritta da Frank Cottrell Boyce e Simon Vaughan. Le musiche sono di Carter Burwell. Trama, cast, recensione, curiosità e trailer del lungometraggio.

Vi presento Christopher Robin: Trama

A. A. Milne, traumatizzato dalla Prima Guerra Mondiale, si trasferisce in campagna con la moglie Daphne e il figlio Christopher Robin. Lì, si ispira ai giocattoli del bambino per creare il mondo di Winnie the Pooh, un personaggio che diventa famoso in tutto il mondo e porta speranza e conforto all'Inghilterra post-bellica. Tuttavia, il successo ha anche un prezzo: Christopher Robin deve affrontare la pressione mediatica e il rapporto con il padre si complica1

Vi presento Christopher Robin: Curiosità

Vi presento Christopher Robin è stato distribuito nelle sale cinematografiche italiane il 3 gennaio 2018 dopo aver debuttato in quelle britanniche il 29 settembre 2017.

Nel film, vediamo il peluche originale di Winnie the Pooh appartenente a Christopher Robin. Questo peluche è oggi esposto al New York Public Library.

Gli attori Domhnall Gleeson e Margot Robbie hanno dovuto imparare a parlare con l'accento inglese dell'epoca.

Il regista Simon Curtis ha scelto di girare il film perché era affascinato dalla famiglia Milne e dal loro impatto sulla cultura popolare

La rappresentazione del film del rapporto di C.R. Milne con i suoi genitori è abbastanza accurata. Il vero C.R. non perdonò mai suo padre per averlo sfruttato (forse involontariamente) per vendere libri. Invece, imparò ad accettare ciò che era successo, e visse con lui fino alla sua morte nel 1996. Il suo rapporto con sua madre fu peggiore; lei disapprovava anche il matrimonio di C.R. con sua cugina.

Recensione e trailer

Vi presento Christopher Robin è stato accolto dalla critica nel seguente modo: sull'aggregatore di recensioni Rotten Tomatoes il film ha ottenuto un punteggio medio del 64% sul 100%, su Metacritic ha invece ottenuto un voto di 54 su 100 mentre su Imdb il pubblico lo ha votato con 7.1 su 10.

Interpreti e personaggi

Chi è stato A. A. Milne: storia vera e biografia

Alan Alexander Milne, conosciuto come A. A. Milne, è stato un rinomato scrittore, drammaturgo e poeta britannico, nato l'18 gennaio 1882 e deceduto il 31 gennaio 1956. È maggiormente ricordato per aver creato le amate storie dell'Orsetto Winnie the Pooh e dei suoi amici nella Foresta dei Cento Acri.

Milne è nato a Hampstead, Londra, e ha studiato alla Westminster School e all'Università di Cambridge. Si è fatto notare come scrittore fin da giovane, lavorando come redattore del periodico studentesco "Granta" durante gli anni universitari.

Tuttavia, è stato negli anni '20 che Milne ha ottenuto un notevole successo con i suoi libri per bambini basati sulle avventure di Winnie the Pooh. Il suo primo libro, "Winnie-the-Pooh", è stato pubblicato nel 1926, seguito da "The House at Pooh Corner" nel 1928. Questi affascinanti libri, illustrati da E. H. Shepard, hanno introdotto personaggi memorabili come Winnie the Pooh, Tigro, Pimpi, Coniglio, Gufo, Ih-Oh e Christopher Robin, ispirato dal suo stesso figlio, Christopher Robin Milne.

Nonostante le storie di Winnie the Pooh abbiano riscosso un enorme successo e conquistato un vasto pubblico, Milne ha talvolta sentito che il suo talento fosse limitato a questo genere, poiché desiderava essere riconosciuto come un drammaturgo e un poeta più serio. Ha scritto diverse opere teatrali, ma molte persone associavano fortemente il suo nome all'universo di Winnie the Pooh.

Una delle opere più note di Milne è stata 'Toad of Toad Hall' (Il Sapo della Casa del Sapo), un adattamento teatrale di una parte del libro 'The Wind in the Willows' (Il Vento tra i Salici) di Kenneth Grahame. Anche questa opera ha ottenuto un certo successo, ma le sue creazioni legate a Winnie the Pooh sono rimaste la parte più riconoscibile del suo lascito.

A. A. Milne è deceduto nel 1956, all'età di 74 anni. Nonostante la sua carriera sia stata una combinazione di successo e sentimenti contrastanti riguardo alla sua popolarità, ha lasciato un'eredità duratura con le sue incantevoli storie per bambini, che continuano ad affascinare generazioni di lettori fino ai giorni nostri.