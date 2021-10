Versailles: da stasera su La7 la serie tv sulla scandalosa corte del Re Sole

Stasera su La7 alle 21:15 debutta, per la prima volta in chiaro, Versailles, la serie tv che racconta ambizioni e scandali alla corte del Re Sole.

Scandali, segreti, passioni, potere: tutto questo è Versailles, la serie tv che debutta stasera su La7 alle 21:15 con i primi 3 episodi e che arriva per la prima volta in chiaro dopo il passaggio su Netflix.

Versailles: il protagonista George Blagden insieme a tre delle interpreti femminili

Una grande produzione internazionale, girata in alcune delle location più prestigiose al mondo - la reggia di Versailles ma anche l'Abbazia di Royaumont, il Parco di Sceaux, il Castello di Vaux-le-Vicomte e quelli di Pierrefonds, Champs-sur-Marne, Maisons-Laffitte, Janvry, Vigny, Lésigny, Rambouillet e Fontainebleau -, con un budget milionario (sul set sono andati in visita il presidente della Repubblica di Francia e il Primo Ministro francese), Versailles vanta anche splendidi costumi della nobiltà dell'epoca, realizzati appositamente, e fantastiche scenografie.

La serie, in 3 stagioni e in 30 episodi totali, racconta in maniera inedita e avvincente l'assolutismo monarchico, le sregolatezze, le trasgressioni, i complotti della corte di Francia attraverso le vicende di una delle figure più eccentriche e controverse: Luigi XIV, interpretato dalla star George Blagden.

Scritta da Simon Mirren e David Wolstencroft con la collaborazione di esperti e storici, Versailles mette sotto i riflettori la vita nobiliare e le ambizioni della dinastia reale della metà del 1600, tra astuzie, cospirazioni, giochi di potere e dissolutezze che hanno popolato la lussuosa reggia.

Ad affiancare George Blagden attori come Alexander Vlahos ed Elisa Lasowski.

Gli episodi sarannno disponibili in esclusiva anche in streaming su www.la7.it/versailles e on demand su www.la7.it.