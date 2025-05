David di Donatello 2025, tutti i vincitori: Vermiglio è il Miglior Film e fa incetta di premi

L'edizione 2025 dei David di Donatello, premi arrivati alla loro 70esima edizione, è stata segnata alla vittoria di Vermiglio come Miglior Film.

Durante la serata, che è stata condotta da Mika ed Elena Sofia Ricci, è stato premiato anche Timothée Chalamet con un David Speciale, portando la giovane star del cinema a Roma, dove è stato accompagnato sul red carpet dalla fidanzata Kyle Jenner.

La serata dei David 70

La cerimonia di consegna dei David di Donatello, organizzata dalla Fondazione Accademia del Cinema Italiano - con la presidenza di Piera Detassis e dalla Rai in collaborazione con Cinecittà S.p.A. - ha celebrato il meglio del cinema italiano distribuito nelle sale nell'ultimo anno.

Il Miglior Film Internazionale dell'edizione 2025 è stato Anora, già trionfatore alla serata degli Oscar.

Vermiglio: un momento del film

Le categorie principali sono state assegnate alla regista Maura Delpero con il suo Vermiglio, mentre gli attori protagonisti premiati in questa edizione sono stati Elio Germano per Berlinguer. La grande ambizione e Tecna Insolia per L'arte della gioia. Gli interpreti vincitori nelle categorie per i non protagonisti sono stati invece Francesco Di Leva e Valeria Bruni Tedeschi, rispettivamente per Familia e L'arte della gioia.

Sul palco è salito anche Giuseppe Tornatore che ha ricevuto, dalle mani di Monica Bellucci, il Premio Speciale Cinecittà David 70, mentre Ferzan Ozpetek ha conquistato il David dello Spettatore per il film Diamanti.

La serata ha permesso poi di ricordare Eleonora Giorgi, grazie a un omaggio realizzato da Mika e Claudio Santamaria. Pupi Avati, ricevendo il David alla Carriera, ha invece colto l'occasione per rivolgersi ai politici chiedendo di fare qualcosa per il cinema italiano che sta affrontando un momento difficile e ha bisogno di sostegno e aiuto.

Tutti i vincitori

Ecco la lista dei vincitori dell'edizione 2025 dei premi che celebrano il meglio del cinema italiano.