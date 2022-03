Buona Primavera e Pamela Prati: perché questa frase è diventata un tormentone

La buona primavera per gli amanti dei social ha un solo nome, quello di Pamela Prati. Il tormentone lanciato dalla showgirl nel 2019, segnò l'iniziò della tormentata storia con Mark Caltagirone, l'inesistente fidanzato che Pamela avrebbe dovuto sposare.

Se in questi giorni, girando sui social, vi siete imbattuti nella gif di Pamela Prati che vi augura buona primavera e, non ne capite il motivo, sappiate che la genesi di questo tormentone è iniziata tre anni fa, l'ultima primavera che gli italiani hanno passato liberi da mascherine ed altri presidi sanitari che ci hanno afflitto dal marzo 2020 in poi.

Erano i giorni caldi del Caltagironegate, il caso del fantomatico imprenditore che Pamela Prati avrebbe dovuto sposare a breve, ma poi tutto si rivelò una truffa. La showgirl, dai salotti di Mara Venier e Barbara D'Urso raccontava la sua storia d'amore con Mark e le prossime nozze. Pamela e l'inesistente promesso sposo si erano conosciuti su Instagram, raccontava la showgirl, complice l'arrivo dell'equinozio di marzo che segna la fine dell'inverno. Quel giorno Pamela decise di salutare la nuova stagione con un messaggio a Mark Caltagirone, che aveva iniziato a seguire su Instagram. "Buona Primavera", gli scrisse sul social, raccontò a Verissimo, e lui le rispose "Adesso sì che è una bella primavera!".

La frase diventò subito un tormentone, al pari del "chiamatemi un taxi", l'espressione usata da Pamela Prati mentre abbandonava la prima edizione del Grande Fratello Vip, che diventò un singolo scritto da Cristiano Malgioglio. Anche 'Buona Primavera' ha seguito la stessa sorte, diventando un singolo cantato dalla Prati insieme ad Elenoire Ferruzzi.

Il tormentone di Mark Caltagirone si concluse pochi mesi dopo, quando Pamela, intervistata da Silvia Toffanin disse "Solo in questi giorni ho capito che Mark non esiste" e poi "se sono arrivata al punto di volerlo sposare pensa come mi sono innamorata di lui. Mi è stata servita su un piatto d'argento la favola che ho sempre voluto, in un momento in cui ero molto fragile. Avevo bisogno di questo amore per stare in vita. Lui diceva che ero la donna della sua vita e che l'avrei incontrato il giorno delle nozze".