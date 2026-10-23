Manuela Arcuri a Verissimo, la verità sul legame con il principe Pallavicino

Manuela Arcuri torna al centro del gossip dopo la pubblicazione di alcune foto insieme al principe Antonio Pallavicino, 82 anni. Gli scatti hanno alimentato le indiscrezioni su una possibile relazione sentimentale e persino su un eventuale matrimonio. Ospite di Verissimo, nella puntata in onda domenica 25 ottobre alle 15:45 su Canale 5, l'attrice fa chiarezza sul loro rapporto, raccontando a Silvia Toffanin come stanno davvero le cose.

Manuela Arcuri a Verissimo chiarisce il rapporto con il principe Pallavicino

Dopo le voci circolate negli ultimi giorni, Manuela Arcuri ha escluso che tra lei e il principe ci sia un fidanzamento. Il loro legame, ha spiegato, è basato sull'amicizia e sulla collaborazione professionale.

"Hanno costruito una storia su delle foto innocenti. Non c'è mai stata nessuna dichiarazione, né da parte mia né da parte del principe, a proposito di un fidanzamento o di un matrimonio. Per ora c'è una bellissima amicizia", ha dichiarato l'attrice a Verissimo.

Arcuri ha anche spiegato perché la vicinanza con Antonio Pallavicino possa aver attirato tanta attenzione, soprattutto dopo la fine del suo matrimonio. "Era da tanto tempo che non mi vedevano accanto a un uomo dopo la fine del mio matrimonio, quindi deduco che abbiano pensato: sarà lui l'uomo che Manuela vede e frequenta".

Manuela Arcuri in una precedente intervista a Verissimo

L'attrice è da tempo testimonial della Fondazione Pallavicino e ha condiviso con Antonio Pallavicino anche alcuni viaggi di lavoro. "È un principe di nome e di fatto, una persona molto colta ed elegante che sa darmi dei consigli. Mi piace il suo spessore umano, passare dei pomeriggi insieme a chiacchierare", ha confidato a Silvia Toffanin.

In alcune interviste, Antonio Pallavicino aveva espresso il desiderio di vedere un giorno Manuela innamorata di lui. L'attrice, tuttavia, ha precisato di non aver mai considerato, almeno per il momento, l'ipotesi di una relazione sentimentale.

"Ci può essere da parte sua anche un debole, perché no? Forse lui lo spera. Al momento io lo stimo e lavoro per lui. Non so se queste possano essere le basi di un amore futuro, ma ad altro non ho ancora mai pensato. Non è questo il caso, ma comunque, anche se fosse vero, è la mia vita. Ognuno fa le proprie scelte".

Gli insulti sui social: la risposta di Manuela Arcuri

Nel corso dell'intervista a Verissimo, Manuela Arcuri ha affrontato anche le reazioni sui social network, raccontando di essere stata bersaglio, insieme al principe, di commenti offensivi e attacchi personali: "gli haters si sono scagliati in maniera violenta contro di me e il principe, con insulti pesanti e volgari. Mi ha fatto male essere descritta come una persona che si è venduta a tutto questo".

L'attrice ha sottolineato anche le conseguenze che le parole pubblicate online possono avere sulla sua famiglia, in particolare sul figlio: "i leoni da tastiera non considerano che sono una mamma: mio figlio potrebbe leggere quello che scrivono o sentirlo dai compagni. Chi continuerà a insultare in maniera così violenta e ingiusta la mia immagine ne risponderà nelle sedi legali".

La separazione da Giovanni Di Gianfrancesco e il ruolo del principe

Infine, Manuela Arcuri ha parlato della fine del matrimonio con Giovanni Di Gianfrancesco, escludendo categoricamente che il principe Antonio Pallavicino abbia avuto un ruolo nella separazione. "Lui non c'entra assolutamente nulla", ha chiarito l'attrice, spiegando quanto sia stato difficile affrontare la fine della relazione. "Il periodo della separazione è stato vissuto quasi come un lutto: c'è ancora un grande dolore, ma lo sto superando".