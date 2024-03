Verissimo, ospiti di sabato 9 e domenica 10 marzo: Riccardo Scamarcio, Marco Maddaloni e Abdülkadir Keskin

Torna Verissimo nel pomeriggio di Canale 5, alle 16:30, con il suo consueto doppio appuntamento di sabato 9 e domenica 10 marzo 2024. Mentre continuano le interviste al cast di Terra amara, in studio con Silvia Toffanin ci saranno, tra gli altri, Riccardo Scamarcio, BigMama e Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser

Ospiti di sabato 9 marzo

A Verissimo si racconta Riccardo Scamarcio, protagonista di Race for Glory: Audi VS Lancia, che uscirà in Italia il prossimo 14 marzo, la pellicola è già stata distribuita nel Nord America ad inizio anno.

In studio Federica Panicucci e Roberto Poletti, in onda dall'11 marzo, tutti i giorni, dalle ore 10.55, in diretta su Retequattro, con Mattino 4 il nuovo programma di cronaca e attualità.

Direttamente da Terra Amara la storia di: Erkan Bektaş, ecco chi è l'attore turco, che nella soap di Canale 5 interpreta Abdülkadir Keskin.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, che dopo sette anni di fidanzamento, tra qualche mese, convoleranno a nozze.

Inoltre, tutte le emozioni dei primi ballerini del Teatro Alla Scala Virna Toppi e Nicola Del Freo, neogenitori della piccola Asia.

Infine, Bugo, in uscita con il suo ultimo album dal titolo "Per fortuna che ci sono io", tornerà a parlare del duro scontro avuto con Morgan sul palco sanremese nel 2020 e poi finito in questi giorni in tribunale.

Ospiti di domenica 10 marzo

Silvia Toffanin accoglie per la prima volta a Verissimo Emma Bonino per un'intensa intervista ritratto, al di là del ruolo politico. Emma Bonino è in prima linea da tutta la vita con le sue battaglie per i diritti civili.

Grande Fratello: Marco Maddaloni dice addio al suocero sui social: Sei stato come un secondo padre"

A un mese dalla scomparsa di Vittorio Emanuele di Savoia, sarà in studio per ricordarlo il figlio Emanuele Filiberto.

E ancora, sarà a Verissimo, con la moglie Romina, uno dei protagonisti di questa edizione del Grande Fratello, Marco Maddaloni, uscito volontariamente dal reality dopo la scomparsa del suocero.

Inoltre, con la sua storia e il suo esempio, sarà ospite BigMama, artista rivelazione grazie al successo riscosso all'ultimo Sanremo 2024 con il brano La rabbia non ti basta, singolo che ha anticipato il suo primo album in studio Sangue, uscito in questi giorni.

Infine, spazio all'amicizia nata a Uomini e Donne tra Gemma e Ida, quest'ultima da questa stagione è la nuova tronista del dating show.