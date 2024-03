Grande Fratello: Marco Maddaloni abbandona la Casa, 7 concorrenti in nomination eliminatoria

Marco Maddaloni, nella puntata del 4 marzo del Grande Fratello, ha comunicato ai suoi coinquilini che non tornerà nella Casa dopo la morte del suocero. Sette concorrenti sono finiti in nomination eliminatoria, il meno votato abbandonerà la Casa nella prossima puntata, in onda giovedì 7 marzo.

Marco Maddaloni lascia il Grande Fratello

Marco Maddaloni aveva lasciato la Casa del Grande Fratello dopo la precedente puntata del reality show, nella notte tra il 28 e 29 febbraio. Il judoka aveva saputo delle gravi condizioni di salute del suocero, ed era corso per dargli un ultimo saluto e sostenere sua moglie. Marco ha dedicato al nonno dei suoi figli un toccante addio sui social.

Nella puntata del Grande Fratello del 4 marzo Anita è la meno votata dal pubblico

Il saluto ai coinquilini

Ieri il concorrente del Grande Fratello ha comunicato al pubblico e ai suoi coinquilini la sua decisione: non tornerà nella Casa più spiata d'Italia. Maddaloni vuole sostenere sua moglie e la sua famiglia in questo particolare momento. Marco è entrato nella Casa mentre i suoi compagni d'avventura erano freezati "Mi siete mancati" - ha esordito lo sportivo napoletano.

"Sono dovuto correre da mio suocero - ha continuato - la parte leggera della famiglia, per un ultimo saluto. Come sportivo vorrei restare nella Casa per continuare con voi questo percorso ma devo stare al fianco di mia moglie. Non voglio perdermi il suo dolore, le sue lacrime per condividerle con lei ed il resto della famiglia. Ragazzi io abbandono. Ai senior faccio il mio in bocca al lupo, ai più giovani va il mio cuore".

Televoto e nomination

Nel corso della puntata è stato rivelato l'esito del televoto, in nomination c'erano: Perla Vatiero, Simona Tagli e Anita Olivieri, quest'ultima è stata la meno votata ed è candidata alla prossima eliminazione. Queste le percentuali Simona Tagli 46%, Perla Vatiero 37%, Anita Olivieri 17%.

Nell'ultimo segmento del programma, come di consueto, ci sono state le nomination, ecco come hanno votato i concorrenti

Simona è stata nominata da diverse persone: Greta, Federico, Grecia, Paolo, Alessio, Letizia, Rosy, Giuseppe, Anita e Sergio, per un totale di 10 nomination.

Greta è stata nominata da Simona

Grecia è stata nominata da Beatrice

Federico è stato nominato da Perla.

Letizia è stata nominata da Massimiliano

In nomination sono finiti Simona, Grecia, Greta, Federico, Letizia e Massimiliano e Anita, gli ultimi due sono i meno votati dei precedenti televoti. Alfonso Signorini ha aperto il televoto che verrà chiuso nel corso della prossima puntata, in onda giovedì 7 marzo. Il meno votato abbandonerà definitivamente la Casa più spiata d'Italia.