Grande Fratello: Marco Maddaloni dice addio al suocero sui social: Sei stato come un secondo padre'

Nella notte tra lunedì e martedì, Marco Maddaloni ha lasciato la Casa del Grande Fratello a causa di un evento tragico: la scomparsa improvvisa del suocero. Le circostanze esatte del decesso non sono state divulgate.

Marco Maddaloni lascia momentaneamente il Grande Fratello

Inizialmente, la produzione aveva comunicato che Marco Maddaloni abbandonava il programma per motivi personali. Durante la diretta precedente alla sua partenza, Maddaloni aveva confidato ad Alfonso Signorini di sentirsi emotivamente esausto, dando adito a molte speculazioni sull'origine della sua decisione.

Alfonso Signorini aspetta di sapere se Marco Maddaloni tornerà al Grande Fratello

Paolo Masella, in una conversazione con Beatrice Luzzi, aveva ipotizzato che Marco volesse lasciare la Casa per leggere attentamente le clausole del contratto, forse per comprendere le implicazioni di una possibile uscita anticipata. "Voleva avere la possibilità di leggere il contratto, nulla di più. Voleva sapere informazioni sul contratto", aveva affermato.

Morte del Suocero

Tuttavia, il comunicato successivo della produzione del Grande Fratello ha chiarito che la partenza di Marco Maddaloni era dovuta a un evento familiare tragico. Il programma ha espresso il suo sostegno e affetto nei confronti di Marco in questo momento difficile. "La squadra di Grande Fratello abbraccia forte Marco Maddaloni in questo momento di grande dolore".

Messaggio su Instagram

Successivamente, Marco Maddaloni ha confermato sui social media che il "grande dolore" menzionato dal comunicato del Grande Fratello era legato alla perdita del suocero, descrivendo il rapporto speciale che li legava e il vuoto lasciato dalla sua assenza.

"Un uomo non muore mai se c'è qualcuno che lo ricorda. Sei stato un secondo padre per me, mi hai accolto nella tua famiglia 15 anni fa e da allora sono stato trattato proprio come un figlio" si legge nella caption del post di Instagram con una foto di tutta la famiglia "E ogni volta che ho avuto bisogno di affetto familiare trovavo rifugio a casa tua. Mi mancheranno i nostri infiniti pranzi domenicali. Mi mancherà un po' tutto quel pezzo di mondo".

Questo è il secondo evento tragico che coinvolge un concorrente di questa edizione del Grande Fratello, dopo la temporanea partenza di Beatrice Luzzi per la perdita del padre.

Non è ancora chiaro se Marco Maddaloni tornerà nella Casa, lunedì scorso aveva detto ad Alfonso Signorini: "Mi manca mia moglie, la mia famiglia. Mi manca il loro odore, voglio svegliarmi la mattina con loro, penso di essere arrivato".