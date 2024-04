Verissimo, ospiti di sabato 6 e domenica 7 aprile: Nicholas e Giovanni di Amici 23 e Tina Cipollari

Ecco chi sono gli ospiti che saranno intervistati nel salotto televisivo di Canale 5 in questo fine settimana.

Torna Verissimo il programma di interviste condotto da Silvia Toffanin in onda ogni fine settimana a partire dalle 16:30 su Canale 5. Ecco i personaggi del mondo dello spettacolo che la conduttrice accoglierà nel suo studio sabato 6 e domenica 7 aprile, tra loro ci sono protagonisti di Amici 23 e de L'Isola dei Famosi, che inizierà lunedì prossimo.

Le interviste del 6 aprile di Silvia Toffanin

Finito il Grande Fratello, spazio ai protagonisti del nuovo reality show che inizierà su Canale 5 la prossima settimana. Ecco che nel salotto della conduttrice si siederanno Vladimir Luxuria, che da quest'anno debutta alla conduzione del programma, e i due nuovi opinionisti de L'Isola dei Famosi: Sonia Bruganelli e il giornalista Dario Maltese.

Per l'Honduras sono partiti undici naufraghi, oggi saranno ospiti Samuel Peron e Luce Caponegro, in arte Selen, che da lunedì vedremo impegnati nel survival game.

Sabato scorso ad Amici 23 sono stati eliminati i ballerini Nicholas e Giovanni, oggi scopriremo se i due ragazzi, molto amici tra loro, hanno fatto pace dopo gli screzi delle ultime puntate del talent show.

E ancora, da non perdere l'intensa intervista a Mauro Corona, per la prima volta in televisione con la figlia Marianna.

Infine, sarà ospite del talk Enrico Papi, alla guida, dal 10 aprile su Italia 1, del programma La Pupa e il Secchione, con lui ci sarà la figlia Rebecca.

Gli ospiti di Verissimo di domenica 7 aprile

Negli studi di uno dei più longevi programmi di Mediaset arriva una delle signore della musica italiana: Ornella Vanoni, da quest'anno ospite fissa di Fabio Fazio a Che Tempo che Fa.

Subito dopo, si apre una nuova finestra su Amici 23, questa volta l'intervista è dedicata a uno dei giudici del programma: il cantante Michele Bravi, in uscita con il nuovo album Tu cosa vedi quando chiudi gli occhi, da cui è tratto il singolo Malumore francese.

Intervista di famiglia per la vulcanica Tina Cipollari, l'opinionista di Uomini e Donne, avrà al suo fianco la sorella Annarita.

Per lo spazio dedicato a Terra Amara, questa settimana sarà la volta di Altan Gördüm, l'attore che interpreta lo spietato Haşmet Çolak.

Infine, il toccante racconto di Gino Cecchettin, che sta portando avanti una battaglia in difesa delle donne in nome di sua figlia Giulia, uccisa a novembre dall'ex fidanzato, con un libro dal titolo Cara Giulia.