Verissimo, Can Yaman e Francesca Chillemi tra gli ospiti di sabato 27 e domenica 28 aprile

Verissimo, il programma di interviste condotto da Silvia Toffanin, si prepara a un nuovo fine settimana di interviste. Tantissimi gli ospiti attesi nel salotto di Canale 5, a partire dalle 16:30, sabato 27 e domenica 28 aprile, da due amatissimi protagonisti della fiction targata Mediaset ad altri volti noti al pubblico televisivo.

Ospiti di sabato 27 aprile

Saranno presenti oggi nello studio di Verissimo gli attori Francesca Chillemi e Can Yaman, impegnati con la seconda stagione di Viola come il mare, già visibile in anteprima su Mediaset Infinity con i primi tre episodi e in onda su Canale 5 dal 3 maggio.

Ci sarà anche Federico Lauri, conosciuto come Federico Fashion Style, che racconterà per la prima volta in tv della grave aggressione subita recentemente. Dal serale di Amici il percorso delle ultime concorrenti eliminate: la cantante Lil Jolie e la ballerina Gaia.

E dal successo riscosso con i suoi monologhi, recentemente, proprio nel talent di Maria De Filippi, sarà in studio per la prima volta, con il suo umorismo, Barbara Foria. Intervista ritratto per l'attrice, modella e cantante argentina Oriana Sabatini, che a luglio sposerà l'attaccante della Roma Paulo Dybala. E infine, il racconto di vita di Peppe Di Napoli, il naufrago che ha abbandonato L'Isola dei famosi.

Ospiti di domenica 28 aprile

In studio, la forza, la simpatia e il legame speciale di due sorelle: Annalisa e Francesca Minetti. A Verissimo, in una veste inedita, Alessandra Celentano, la mitica prof. di ballo di Amici, al suo debutto come scrittrice con il libro dal titolo Chiamatemi maestra. Silvia Toffanin accoglie il camaleontico Cristiano Malgioglio, anche in questa edizione tra i giurati del talent di Maria De Filippi.

Inoltre, per la prima volta sarà a Verissimo, per un'intensa intervista, l'ex ginnasta Carlotta Ferlito, che sta vivendo un momento particolarmente doloroso. Infine, direttamente da Terra amara, sarà ospite Serpil Tamur, l'attrice che interpreta la dolcissima "nonnina" Azize, con suo marito Uygur.