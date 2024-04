Verissimo, ospiti di sabato 20 e domenica 21 aprile: Isabella Ferrari e due protagonisti di Temptation Island

Ecco chi sono gli ospiti che saranno intervistati nel salotto televisivo di Canale 5 in questo fine settimana.

Torna Verissimo il programma di interviste condotto da Silvia Toffanin in onda ogni fine settimana a partire dalle 16:30 su Canale 5. Ecco i personaggi del mondo dello spettacolo che la conduttrice accoglierà nel suo studio sabato 20 e domenica 21 aprile, tra loro Isabella Ferrari e volti noti agli amanti dei reality show.

Le interviste di Silvia Toffanin nel weekend 20-21 aprile

Sabato 20 aprile a Verissimo, Isabella Ferrari sarà la protagonista dell'intervista ritratto, dove l'attrice si racconterà. In studio anche Roby Facchinetti, cantante, compositore e tastierista dei Pooh, in uscita in libreria con la sua autobiografia dal titolo "Che spettacolo è la vita. La mia storia".

Si sono innamorati nella casa del Grande Fratello circa venti anni fa, oggi Katia Pedrotti e Ascanio Pacelli saranno intervistati da Silvia Toffanin accompagnati dai figli Matilda e Tancredi.

Dario Maltese, volto del TG 5 racconterà agli spettatori di Verissimo le sue impressioni su L'Isola dei Famosi, dove ricopre il ruolo di opinionista. A seguire Arianna, artista impegnata a teatro con "Vlad Dracula, il musical" e Giovanna Sannino, che in Mare Fuori è Carmela Valestra, madre di Ciro (Giacomo Giorgio).

Domenica 21 aprile Silvia Toffanin accoglie a Verissimo, per celebrare i primi 15 anni di carriera, Il Volo, ossia Ignazio Boschetto, Gianluca Ginoble e Piero Barone, prossimamente su Canale 5 con 3 prime serate evento dall'Arena di Verona.

A seguire i neo genitori Federica Pellegrini e Matteo Giunta e la cantante Iva Zanicchi. Anche questa settimana la conduttrice aprirà una finestra su Terra Amara, dalla Turchia arriva Yeliz Doğramacılar, l'attrice che presta il volto al personaggio di Füsun.

Infine, l'amore non ha età: spazio alla meravigliosa coppia formata da Maria Teresa e Alessandro, conosciutisi all'interno del Trono Over di Uomini e donne nella puntata del 28 marzo del dating show.