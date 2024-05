Verissimo: Serena Bortone e Ludovica Valli tra gli ospiti di sabato 4 e domenica 5 maggio

Verissimo, l'ormai quasi trentennale programma di interviste di Canale 5, torna anche in questi sabato 4 e domenica 5 maggio 2024 con tanti nuovi ospiti. Ci sarà spazio per le prime anticipazioni sulla nuova edizione de La ruota della fortuna, e, direttamente da Rai 3, arriverà in studio anche Serena Bortone, la qual cosa può forse suggerire che il futuro della giornalista sarà lontano da viale Mazzini?

Ospiti di sabato 4 maggio

Lunedì 6 maggio, prenderà il via su Canale 5, una nuova imperdibile edizione de "La Ruota della Fortuna". Per l'occasione Silvia Toffanin, Orietta Berti e Cristiano Malgioglio, varcheranno in anteprima le porte dello studio del game show, per essere i primi concorrenti, un po' speciali, di Gerry Scotti a far girare la mitica ruota. Inoltre, direttamente da "Amici" saranno a Verissimo la coppia di professori composta da Anna Pettinelli e Raimondo Todaro. E sempre dal talent di Maria De Filippi sarà in studio l'ultima eliminata del serale: la ballerina Sofia. E ancora, intenso ritratto per l'attrice Cinzia Leone, lontana da tempo dal mondo del cinema e della televisione. Infine, saranno protagonisti del talk anche Rebecca Staffelli in compagnia del fidanzato Alessandro e Ludovica Valli, in dolce attesa del terzo figlio.

Ospiti di domenica 5 maggio

Silvia Toffanin accoglierà, per la sua prima intervista a Verissimo, la giornalista Serena Bortone, in questo periodo al centro dell'attenzione mediatica e in libreria con il romanzo "A te vicino, così dolce". In studio, Michelle Hunziker prossimamente sulla rete ammiraglia Mediaset con "Io Canto Family", accompagnata da Anna Tatangelo, tra i capi squadra del talent show. Inoltre, spazio alla coppia di professori di "Amici" formata da Alessandra Celentano e Rudy Zerbi e ad Alena Seredova in compagnia del secondogenito David Lee Buffon. Infine, per i fan di Terra Amara, sarà ospite, Ilayda Çevik, l'attrice che nella serie interpreta Betül.