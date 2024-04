Isola dei Famosi 2024, Vladimir Luxuria: 'Sono la prima conduttrice trans, Ilary Blasi è stata molto felice'

Finalmente l'attesa è finita, presto tornerà l'Isola dei Famosi, il reality show che mette alla prova la resistenza dei suoi concorrenti. Quest'anno il programma sarà condotto da Vladimir Luxuria, al suo fianco ci saranno Sonia Bruganelli e Dario Maltese, l'inviata in Honduras sarà Elenoire Casalegno, che prende il posto di Alvin.

Durante un'intervista di un'intervista rilasciata al Settimanale Chi, l'ex opinionista di Ilary Blasi ha raccontato le sue emozioni alla vigilia della partenza del survival game, prevista per il prossimo 8 aprile.

La scelta di Canale 5: "Prima conduttrice Trans di una trasmissione importante"

"Sono la prima conduttrice trans di una trasmissione importante, in onda in prima serata su Canale 5 - ha raccontato Vladimir al magazaine - Credo di essere anche la prima in Europa. Vero, ma è anche vero che so che l'editore mi ha voluta non in quanto trans, ma perché, mi è stato detto, ho dimostrato di poterlo fare", ha specificato con una punta di orgoglio, parlando anche di "Un'apertura da parte dell'azienda, che c'è e c'è sempre stata".

L'impegno di Vladimr Luxuria

L'attivista ed ex parlamentare sta dedicando a questa sua nuova avventura tutta se stessa: "Sto seguendo questa edizione dalla fase embrionale. Da quando mi è stata data questa grandissima opportunità, ho fatto le riunioni con gli autori, ho visto i casting, sto incontrando i naufraghi", che sono stati ufficializzati la scorsa settimana.

Vladimir Luxuria ha partecipato alla sesta edizione del survival game

"Criticatemi su tutto, ma non sull'impegno - ha aggiunto - Io quando prendo una responsabilità è fino alla fine. Vorrei essere giudicata per come conduco, per come entro in comunicazione con i concorrenti e per le storie che riuscirò a tirare fuori".

Isola dei famosi: Chi è Greta Zuccarello e dove abbiamo visto la nuova concorrente del reality show

"Conosciamo i naufraghi che si dirigeranno verso Honduras per la loro carriera e ciò che hanno realizzato finora, ma sono convinto che in condizioni estreme emergeranno alcuni aspetti del loro carattere che non abbiamo ancora visto", ha commentato Vladimir, che ha esperienza diretta essendo stata concorrente e vincitrice del reality nel 2018.

I concorrenti dell'Isola dei famosi 2024

"Non mi interessa la lite in se, ci saranno, inutile dire che farò un'Isola senza litigi, però vorrei trovare le motivazioni più profonde dei contrasti", ha continuato. Dopo essere stata ufficialmente nominata come conduttrice, ha ricevuto numerose telefonate da coloro che l'hanno preceduta in questa emozionante esperienza: "Ho sentito Simona, Nicola, Alessia e Ilary, la felicità è bella se condivisa"

I Nuovi opinionisti dell'Isola dei famosi

Parlando delle persone che saranno al suo fianco in questo viaggio che inizierà il prossimo 8 aprile, Vladimir ha spiegato che Sonia Bruganelli, già opinionista al Grande Fratello, sarà la più incisiva e controversa, avendo già esperienza del ruolo.

Su Dario Maltese, volto del TG5, ha commentato: "È davvero impressionante. Non lo conoscevo personalmente, lo vedevo leggere le notizie al telegiornale. Ora lo vedo senza cravatta, più rilassato anche in senso metaforico".