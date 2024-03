Verissimo, ospiti di sabato 30 e domenica 31 marzo: Maria Esposito, Beatrice Luzzi e Perla Vatiero

Chi sono gli ospiti attesi oggi, sabato 30 marzo, e domani, domenica 31 marzo 2024 a Verissimo, in onda alle 16:30 su Canale 5.

Torna Verissimo nel pomeriggio del week end televisivo di Canale 5, alle 16:30, con il suo consueto doppio appuntamento di sabato 30 e domenica 31 marzo 2024. In studio con Silvia Toffanin ci saranno, tra gli altri, Veronica Gentili, Rettore e Beatrice Luzzi.

Ospiti di sabato 30 marzo

Nel primo appuntamento del fine settimana con Verissimo, Silvia Toffanin intervisterà Veronica Gentili, conduttrice de Le Iene dopo l'addio del programma a Belen.

In studio anche Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga, la coppia nata all'interno del Grande Fratello Vip 5 e in attesa del primo figlio, come hanno annunciato da qualche settimana sui loro profili social.

A Verissimo Rettore: una delle indiscusse protagoniste della musica italiana ripercorrerà la sua vita e la sua carriera.

Anna Esposito in una scena di Mare fuori con Massimiliano Caiazzo

Direttamente da Amici 23 arrivano i primi due eliminati del talent show di Maria De Filippi. Con Silvia Toffanin ci saranno il cantante Ayle, alunno di Anna Pettinelli, e il ballerino Kumo, allievo di Emanuel Lo.

A Verissimo ci sarà anche l'ex rugbista Martin Castrogiovanni di origine argentina che vanta più di cento presenze nella nazionale italiana, con lui la moglie Daniela.

Chiude il sabato di Verissimo l'intervista a Maria Esposito, attrice nota al pubblico per il ruolo di Rosa Ricci in Mare fuori. La giovane star napoletana presenterà anche il suo libro Una luce tra i vicoli.

Ospiti di domenica 31 marzo

La puntata di Pasqua di Verissimo è dedicata al Grande Fratello, Silvia Toffanin intervisterà tutti i finalisti dell'edizione appena conclusa. In studio Perla Vatiero, la vincitrice, e Mirko Brunetti, il suo fidanzato.

Subito dopo nel salotto di Verissimo si accomoderanno Beatrice Luzzi, considerata da molti la vincitrice morale del reality show, Rosy Chin, Massimiliano Varrese, Simona Tagli e Letizia Petris.

Grande Fratello: Giampiero Mughini afferma: "Tra Perla e Beatrice c'è una distanza abissale"

E ancora Sergio D'Ottavi e Greta Rossetti, il cui fratello è stato protagonista di una lite con Massimiliano Varrese dopo la finale, racconteranno i primi giorni come coppia fuori dalla Casa più spiata d' Italia.

E poi, spazio alle amicizie, alle emozioni e alle storie d'amore tra i concorrenti, torneranno in studio anche Giuseppe Garibaldi e Paolo Masella.