Verissimo, ospiti di sabato 16 e domenica 17 marzo: Patrick Zaki, Rose Villain, Stash e Mew di Amici 23

Chi sono gli ospiti attesi oggi, sabato 16 marzo, e domani, domenica 17 marzo 2024 a Verissimo, in onda alle 16:30 su Canale 5.

Torna Verissimo nel pomeriggio del week end televisivo di Canale 5, alle 16:30, con il suo consueto doppio appuntamento di sabato 16 e domenica 17 marzo 2024. Mentre continuano le interviste al cast di Terra amara, in studio con Silvia Toffanin ci saranno, tra gli altri, Patrick Zaki, Rose Villain, Stash dei The Kolors e Mew di Amici 23.

Ospiti di sabato 9 marzo

A Verissimo si racconta Rose Villain, reduce dal successo di Sanremo 2024 dove ha presentato il brano Click Boom, certificata disco d'oro per aver superato le 50.000 unità vendute.

In studio anche Grecia Colmenares, che da qualche settimana ha terminato la sua avventura all'ultima edizione del Grande Fratello. L'attrice venezuelana è un volto noto in Italia grazie alle telenovelas sudamericane trasmesse nel nostro paese negli anni ottanta e novanta.

Da Amici 23 arriva a Verissimo Mew, la cantante che, insieme al fidanzato Matthew ha lasciato il talent show per motivi di salute, come ha[ raccontato in un video pubblicato sul suo profilo Instagram.

Grande Fratello 2023: Grecia Colmenares è la terza concorrente del reality, ecco chi è

Nel salotto di Silvia Toffanin ci saranno anche Fabio Canino, la conduttrice Monica Leofreddi e Juliana Moreira la modella e showgirl moglie di Edoardo Stoppa, inviato di Striscia la notizia.

Ospiti di domenica 17 marzo

Silvia Toffanin accoglie a Verissimo Carolina Marconi, nota per aver partecipato alla quarta edizione del Grande Fratello, con la madre Soraya.

In studio, inoltre, ci saranno l'artista napoletano Nino D'Angelo e Stash frontman dei The Kolors, che a Sanremo 2024 hanno presentato Un Ragazzo incontra una Ragazza, certificato Disco di Platino.

Per le interviste dedicate ai protagonisti di Terra Amara oggi ci sarà Bülent Polat, l'attore che nella serie di Canale 5 interpreta Gaffur, con la piccola Neva Pekoz, ovvero Üzüm.

Alle 18:00, Silvia Toffanin intervista in esclusiva Patrick Zaki, attivista egiziano arrestato in patria e liberato qualche mese fa grazie anche alla mobilitazione dell'opinione pubblica italiana. Patrick presenta il suo libro Sogni e illusioni di libertà.