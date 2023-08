Grande Fratello 2023: Grecia Colmenares è la terza concorrente del reality, ecco chi è

Una terza concorrente fa il suo ingresso, al momento solo in senso figurato, nella casa del Grande Fratello 2023: ci riferiamo a Grecia Colmenares. Secondo quanto comunicato da Davide Maggio, l'attrice venezuelana avrebbe accettato l'invito di Alfonso Signorini e, a partire dal prossimo settembre, diventerà ufficialmente una concorrente del reality.

Chi è Grecia Colmenares, la nuova concorrente del Grande Fratello 2023

Grecia Colmenares è un'attrice venezuelana, famosa per le sue telenovelas degli anni ottanta e novanta. È nata il 7 dicembre 1962 a Valencia, Venezuela, da padre venezuelano e madre francese ha quattro fratelli e una sorellastra.

Grecia Colmenares ha iniziato la sua carriera da bambina, recitando in fotoromanzi e spot pubblicitari. Ha debuttato in televisione nel 1976, nella telenovela Angelica. Da allora, ha interpretato numerosi ruoli da protagonista in diverse telenovelas, tra cui Topazio, Manuela, I due volti dell'amore e Ti chiedo perdono.

Ha lavorato anche in Italia, dove ha ottenuto grande successo e popolarità. Nel 2019, ha partecipato alla quattordicesima edizione de L'Isola dei Famosi. È stata sposata due volte e ha un figlio di nome Gianfranco nato il 4 settembre 1992.

L'ultima volta che Grecia Colmenares è apparsa in una serie televisiva è stato nel 2000, nella telenovela peruviana Vidas Prestadas, che non è stata trasmessa in Italia

Grande Fratello 2023 gli altri concorrenti

Nella casa del Grande Fratello 2023 dovrebbero entrare anche Alex Schwazer e Giampiero Mughini che lo scorso anno aveva partecipato a Ballando con le Stelle, il nome del giornalista è stato anticipato da Dagospia.

Ad oggi sappiamo che il cast dei Vip è stato completato, anche se non tutti i nomi sono trapelati. Le opinioniste Sonia Bruganelli e Orietta Berti sono state sostituite da Cesara Buonamici.

La nuova edizione del Grande Fratello seguirà le linee tracciate da Pier Silvio Berlusconi alla presentazione dei Palinsesti Mediaset: "Penso che i reality siano inevitabilmente un pezzo della tv commerciale. Ci sono limiti che non vanno superati. Tatuaggi, parolacce, scollature. Non era quello. Ci sono limiti che hanno a anche fare con sensibilità e rispetto dei singoli. Ho visto una puntata e così non va bene. Non è il singolo episodio, dipende da come viene rappresentata una cosa e il contesto. Vorrei che gli autori si sforzassero di lavorare per raccontare storie senza eccessi. La colpa è sempre di chi fa il prodotto. Ci siamo distratti, la colpa è stata nostra"