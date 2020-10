Verissimo: ospiti Demet Özdemir ed Eva Grimaldi, oggi su Canale 5

Ci sarà Demet Özdemir tra gli ospiti di Verissimo nella nuova puntata in onda oggi su Canale 5 alle 16:00, e sarà ancora un lungo pomeriggio nell'universo di Daydreamer. La scorsa settimana, infatti, Silvia Toffanin aveva intervistato Can Yaman.

Demet Özdemir, in Italia ancora meno conosciuta del suo statuario collega, è la bellissima attrice turca che interpreta Sanem Aydin in Daydreamer, che torna oggi con due nuovi episodi proprio prima di Verissimo. La sua possibile partecipazione al programma di Canale 5 era stata già paventata sui social dai fan perchè il suo arrivo in Italia non era certo passato inosservato, e oggi scopriremo finalmente di cosa Demet e Silvia Toffanin hanno parlato.

Ci saranno sicuramente domande sul suo rapporto speciale con Can Yaman, anche se già una settimana fa era stato lui stesso a chiarire: sono ottimi amici ma, per il momento, solo amici.

In un'attesa intervista, Eva Grimaldi racconterà per la prima volta in tv la sua verità, dopo che in queste settimane si è molto parlato di lei, in merito al coming out di Gabriel Garko e al mondo che li circondava ai tempi della loro relazione.

Direttamente da "Tu sì que vales" saranno in studio Gerry Scotti e Rudy Zerbi. E ancora, a Verissimo il racconto di vita intimo ed emozionante di Federica Panicucci, tra qualche giorno in libreria con la sua autobiografia intitolata "Il coraggio di essere felici".

Infine, saranno ospiti Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso, coppia che nella passata edizione di "Temptation Island" ha fatto emozionare il pubblico.