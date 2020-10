Daydreamer - Le ali del sogno trama 17 ottobre 2020: Aylin ha di nuovo in pugno Can e Sanem

Daydreamer - Le ali del sogno torna oggi, sabato 17 ottobre 2020, su Canale 5 alle 15:10 con due episodi e la trama porta pessime notizie per Sanem e per i fratelli Divit.

Daydreamer - Le ali del sogno torna oggi, sabato 17 ottobre 2020 su Canale 5 alle 15:10 con due episodi e la trama porta ancora una volta pessime notizie per Can, Sanem e questa volta anche per Emre. Brutte notizie che hanno un solo nome: Aylin.

La situazione in cui versa Can, dopo il suo arresto per aggressione, sembra grave ma l'avvocato si presenta in carcere per annunciare al suo cliente che sarà scarcerato, come anticipa il promo dell'episodio 79.

Aylin infatti ha convinto Fabbri a ritirare la denuncia, anche se la realtà è naturalmente diversa: i due sono come sempre in combutta. Fabbri ha stretto un accordo con Sanem. Le ha promesso di ritirare la denuncia verso Can e cedere le azioni dell'azienda in cambio del suo profumo.

Lui però non ha specificato a chi avrebbe ceduto le sue quote e svela ad Aylin che sarà lei la beneficiaria. In questo modo, diventerà socia della Fikri Hrika e potrà dall'interno mandare in bancarotta l'azienda.

Appena rientra negli uffici dell'agenzia, la donna tenta di riconquistare Emre e lo bacia a tradimento. Leyla, che teneva d'occhio la situazione, vede il bacio tra i due e crede che siano tornati insieme. Stanca di soffrire, chiama Osman e accetta di uscire con lui. Nel frattempo, la lite tra Nihat e Mevkibe non sembra sul punto di risolversi.