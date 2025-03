Verissimo, ospiti 22 e 23 marzo: anche Bianca Guaccero e Greta Ferro nel salotto di Silvia Toffanin

Doppio appuntamento nel fine settimana del programma in onda su Canale 5: tutti gli ospiti di sabato 22 e domenica 23 marzo.

Silvia Toffanin sarà la regina del pomeriggio di Canale 5 anche in questo penultimo weekend di marzo, nel doppio appuntamento con Verissimo di sabato 22 e domenica 23 su Canale 5.

La conduttrice intervisterà diversi ospiti nel corso della due giorni sul piccolo schermo, nel talk show di Mediaset in onda alle ore 16.30 entrambi i giorni.

Gli ospiti di sabato 22 marzo

Greta Ferro e Can Yaman

Toffanin ospiterà nel suo salotto di Canale 5 Piero Marrazzo, che parlerà del suo nuovo libro, intitolato Storia senza eroi, la vicenda che lo portò a dimettersi da presidente della Regione Lazio. Per la prima volta insieme a Verissimo, intervista di coppia per Eva Grimaldi e Imma Battaglia ed esordio anche per il danzatore Sergio Bernal, considerato un'icona del flamenco a livello mondiale.

Presenti in studio anche Greta Ferro, protagonista, con Can Yaman, della miniserie Il Turco, mentre concluderanno la puntata del sabato Veronica Peparini in coppia con Andreas Müller, e la cantautrice Grazia Di Michele.

Gli ospiti di domenica 23 marzo

Il tatuaggio di Bianca Guaccero e Giovanni Pernice

Il secondo giorno il salotto di Verissimo sarà animato dalle interviste a Clizia Incorvaia, che parlerà del legame speciale con la suocera Eleonora Giorgi, scomparsa lo scorso 3 marzo. Presente anche Bianca Guaccero, che sta vivendo un momento d'oro dopo la vittoria di Ballando con le stelle, accanto al nuovo compagno Giovanni Pernice, conosciuto proprio nel programma di Rai 1.

In studio anche Paola Barale che sta affrontando il lutto della perdita della propria madre, e la storia delle sorelle Nicole e Serena Brancale, unite dalla comune passione per la musica. Infine, non mancherà Gaia, reduce dalla pubblicazione del suo nuovo album Rosa dei venti.