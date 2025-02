Verissimo, ospiti 22 e 23 febbraio: Selvaggia Lucarelli e Serena Rossi per la prima volta da Silvia Toffanin

Il salotto televisivo di Verissimo sarà protagonista anche nel weekend di sabato 22 e domenica 23 febbraio con la padrona di casa, Silvia Toffanin, che intervisterà diversi ospiti nel corso delle due puntate.

Confessioni, racconti inediti e novità saranno al centro delle chiacchierate all'interno del talk show di Mediaset, in onda il sabato alle 16.00 e la domenica alle ore 16.30.

Gli ospiti di sabato 22 febbraio

Francesca Michielin alla Mostra di Venezia 2016

Ad una settimana dalla fine del Festival di Sanremo, saranno ospiti del salotto di Silvia Toffanin Kekko Silvestre, leader dei Modà e Francesca Michielin, reduci entrambi da un Festival piuttosto accidentato. In studio anche Ivana Spagna e Beppe Carletti.

Non mancheranno Nicolò Devitiis direttamente dal programma Le Iene e Pamela Petrarolo, reduce dall'esperienza nella casa del Grande Fratello. In esclusiva, Silvia Toffanin intervisterà anche Caroline Darian, figlia di Gisèle Pelicot, che presenterà il suo libro E ho smesso di chiamarti papà.

Gisèle Pelicot è stata vittima di violenze sessuali da parte di decine di uomini con la complicità del marito, che l'ha sedata per anni permettendo che avvenissero gli stupri.

Gli ospiti di domenica 23 febbraio

Serena Rossi in una scena di Mina Settembre

Nel corso della seconda puntata del fine settimana ci sarà il debutto di Serena Rossi nel salotto di Verissimo, insieme a Iva Zanicchi, che ha ricevuto il premio alla carriera a Sanremo, insieme a Marcella Bella.

Ancora da Sanremo, ci saranno anche Serena Brancale, che era in gara con la sua Anema e Core e, per la prima volta in assoluto, Selvaggia Lucarelli, vista recentemente al DopoFestival come ospite fissa di Alessandro Cattelan. Saranno poi in studio anche Alessandra Celentano, Benedicta Boccoli e Rosita Celentano, che ha da poco raccontato di avere subio un aborto a 42 anni.