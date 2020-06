Verissimo: oggi su Canale 5 la reunion di Beautiful per i 30 anni della soap in Italia

Oggi su Canale 5 alle 16:00, in esclusiva mondiale a Verissimo, ci sarà la reunion di Beautiful a tenere compagnia al fedele pubblico di Silvia Toffanin, che potrà così festeggiare i 30 anni tutti italiani di una delle soap più famose al mondo.

Come anticipato dal promo trasmesso su Canale 5, saranno per la prima volta insieme in una video intervista gli interpreti di Brooke (Katherine Kelly Lang), Eric (John McCook) e i mitici Ronn Moss (interprete di Ridge per 25 anni) e Susan Flannery (non più presente nella serie come Stephanie), che condivideranno con il pubblico italiano aneddoti e curiosità sulla soap in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13:40. Dal primo giorno di set, alle litigate diventate cult tra Stephanie e Brooke, alle trasferte in Italia per alcune puntate speciali, come quella girata sul lago di Como, i quattro attori si lasceranno guidare dai ricordi come vecchi amici che si ritrovano dopo tanto tempo. Tra i momenti più emozionanti dell'intervista, commovente l'omaggio di Susan Flannery agli italiani che hanno sofferto particolarmente e hanno subito grandi perdite durante questa particolare fase storica.

Tra i videomessaggi proposti questo sabato quello di Walter Nudo, che ha appena compiuto 50 anni, da Roma quello di Ilary Blasi e da Milano la clip di Melissa Satta. Ilary Blasi e Melissa Satta saranno anche protagoniste delle interviste riproposte questa settimana. Inoltre, telespettatori potranno rivedere gli incontri di Silvia Toffanin con Toto Cutugno e Michelle Hunziker. Questa settimana la riflessione finale sarà affidata a Vincenzo Salemme.