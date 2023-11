Verdena: nuove date per il documentario di Francesco Fei, X sempre assenti

Non si ferma il viaggio di X sempre assenti, documentario dedicato alla band Verdena, nuove date per l'uscita del film.

Prosegue il viaggio nei cinema di X sempre assenti, documentario di Francesco Fei dedicato ai Verdena. Il film segue la band nel privato e nella preparazione del tour di Volevo Magia, disco che segna il loro ritorno sulle scene dopo sette anni di silenzio, nel 2022. Presentato in anteprima al Biografilm Festival 2023, il film ha iniziato il tour nei cinema da venerdì 3 novembre. Prodotto da Capitol Records e Universal Music Italia, il film è distribuito da Lab80 Film. Ora in arrivo con nuove date a Milano, Brescia, Como, Albino (BG), Mezzago (MB), Genova, Verona, Rovigo, Prato, Livorno, Firenze, Santarcangelo di Romagna (RN), Pordenone, Trieste, Udine, Mantova, Torino e Ferrara.

LE PROSSIME DATE AL CINEMA

10, 11, 12, 13, 14, 15 novembre - MILANO - Beltrade

12 e 22 novembre - BRESCIA - Nuovo Eden

15 novembre - COMO - Cinema Gloria

16 novembre - ALBINO (BG) - Nuovo CineTeatro

17 novembre - MEZZAGO (MB) - Bloom

19 novembre - GENOVA - Gioiello

22 novembre - MILANO - Il Cinemino

22 novembre - GENOVA - Cinema Nickelodeon

24 novembre - VERONA - Circolo del Cinema

25 novembre - ROVIGO - Cinema Teatro Duomo

27 novembre - PRATO - Terminale Cinema

30 novembre - LIVORNO - Cinema 4 Mori

2, 3, 4 e 6 dicembre - FIRENZE - Cinema La Compagnia

5 dicembre - SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) - C'entro

6 dicembre - PORDENONE - Capitol

7 dicembre - TRIESTE - Teatro Miela

8 dicembre - UDINE - Cinema Visionario

9 dicembre - MANTOVA - Il Cinema del Carbone

19 dicembre - TORINO - Cinema Massimo

21 dicembre - FERRARA - Cinema Boldini

La parola ai Verdena

"Per come lo intendiamo noi il rock è immortale" dichiarano i Verdena. Puri e radicali nella propria autenticità, dal loro suono potente e artigianale alla vita di tutti i giorni - che i fratelli Alberto e Luca Ferrari con Roberta Sammarelli conducono sempre nel loro paese, Albino, in provincia di Bergamo - i Verdena sono tornati sulle scene, così come li abbiamo sempre conosciuti, fuori dalle logiche delle promozioni mainstream, senza artifici, veri e reali, dall'attitudine punk.

X sempre assenti è un'opera unica per la capacità di entrare nell'intimità dei protagonisti, all'interno delle loro famiglie, nel profondo delle vite semplici che conducono e dei luoghi isolati dove vivono, ma in grado anche di raccontare la loro vita come rock band. A firmare il racconto il regista Francesco Fei, autore del loro primo videoclip nel 1999, il fortunato e indimenticato primo singolo Valvonauta.

Il loro è un discorso eterno, che continua uguale a sé stesso e sempre originale, che si autoalimenta. Come gli sforzi, le fatiche e i sorrisi della vita di tutti i giorni. Come il rock.