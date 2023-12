X sempre assenti, la recensione: il ritorno dei Verdena, meglio rockstar o pantofolai?

Dura solo 50 minuti X sempre assenti, documentario evento dedicato al ritorno dei Verdena sulle scene dopo sette anni di silenzio. La band di Albino (Bergamo) si racconta sotto l'occhio della telecamera di Francesco Fei in un film che fonde immagini del privato alla preparazione del tour che ha seguito l'uscita del disco Volevo magia, nono album in studio pubblicato nel 2022.

Cosa ha fatto la band formata dai fratelli Alberto e Luca Ferrari e dalla bassista Roberta Sammarelli nei sette anni che separano l'uscita di Endkadenz Vol. 1 e 2 da Volevo magia? È presto detto, come ci mostrano le immagini del documentario musicale che raccontano il quotidiano dei tre musicisti diviso tra pappe, lavatrici, sortite mattutine per accompagnare i figli a scuola e visite ai parenti. E di figlie la Sammarelli ne ha fatte addirittura tre, dividendo il tempo tra la sala prove e le sortire per accompagnare a scuola o andare a riprendere la prole. Nel film non vengono citati i progetti paralleli di alcuni membri della band, come del batterista Luca Ferrari, né l'impegno per la colonna sonora di America Latina dei fratelli D'Innocenzo perché il focus è solo ed esclusivamente il debutto del nuovo tour attorno a cui si concentra l'attenzione dei personaggi.

Il rock non muore mai, ma ogni tanto si riposa

Antidivi per eccellenza, i Verdena sembrano amare la vita in provincia in un paesino di montagna di diciassettemila abitanti e quando trapela la possibilità di un minitour negli USA, è ancora Roberta Sammarelli a bocciare l'idea negando di volersi distruggere il fegato facendo una vita di m**da e sfatando così il mito del fascino della vita da rocker. Anche la presenza sui social del trio è centellinata e questo è probabilmente uno dei motivi per cui i Verdena continuano a coltivare una fanbase ristretta, ma fedelissima.

Un film essenziale

Scarno ed essenziale, X sempre assenti punta all'essenza, lasciando che i Verdena si esprimano liberamente muovendosi davanti all'obiettivo con naturalezza, come se questo non esistesse. Gran parte del breve documentario musicale è dedicato al lavoro in studio e alle prove in vista della prima data del tour Volevo magia, che ha debutto al The Cage di Livorno il 21 ottobre 2022.

Nessun artificio nel film come nella musica del trio, che emerge prepotente dalla sala prove con suoni aspri, netti, tanto ricercati da Roberta Sammarelli che si definisce l'anima metallara del trio, amplificati dalla voce tormentata di Alberto Ferrari. Il documentario di Francesco Fei è un ritratto libero e intimo dei Verdena che farà la gioia dei fan della band e con un certo sforzo potrà servire da chiave d'ingresso al loro mondo anche per chi non li conosce affatto.