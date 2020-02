Vera: i nuovi episodi da stasera su Giallo!

Stasera su Giallo arrivano i nuovi episodi di Vera, dopo il grande successo di ascolti dell'ultima stagione (che ha raggiunto picchi di 450.000 telespettatori e l'1,8% di share sul pubblico totale in prima serata), il police-drama britannico in prima tv assoluta alle ore 21:10.

Brenda Blethyn (due candidature all'Oscar per Segreti e bugie e Little Voice - è nata una stella) torna a rivestire i panni dell'ispettore capo Vera Stanhope, donna matura, caparbia e lontana dagli stereotipi moderni. Nata dalla penna di Ann Cleeves, giallista inglese di fama internazionale e vincitrice del prestigioso premio Gold Dagger per La maledizione del corvo nero, Vera affronta quattro nuovi casi avvincenti con l'aiuto del fidato sergente Aiden Healy.

La locandina di Vera

Omidici, sparizioni, indagini serrate e inaspettati ritrovamenti: la carismatica detective non si ferma davanti a nulla, anche grazie a un intuito formidabile e a un moderato cinismo che la porta a mettere tutto in discussione. Circondata dallo splendido scenario del Northumberland, contea inglese al confine con la Scozia, tra il verde delle colline a perdita d'occhio e il blu profondo del Mare del Nord, Vera è di nuovo pronta a indossare cappello e impermeabile e risolvere ogni misterioso caso.

Vera è una produzione Silverprint Pictures per ITV. Giallo è visibile al Canale 38 del Digitale Terrestre, su Sky canale 167, Tivùsat Canale 38. Le puntate saranno disponibili su dplay.com (scarica la App su App Store o Google Play o vai su www.dplay.com).