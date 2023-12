Vera Secret Santa stasera su Giallo il film basato sul libro The Rising Tide di Ann Cleeves

Stasera 17 dicembre su Giallo in prima serata va in onda il film Vera Secret Santa, con protagonista il personaggio nato dalla penna di Ann Cleeves.

Stasera, domenica 17 dicembre, in prima tv assoluta, su Giallo, visibile al Canale 38 del Digitale Terrestre, va in onda il film Vera Secret Santa. Il lungometraggio è la trasposizione cinematografica di The Rising Tide, decimo libro di Ann Cleeves, la protagonista è l'ispettore capo Vera Stanhope, protagonista dell'acclamata serie televisiva Vera.

Vera Secret Santa: Sinossi

Cinquant'anni fa, un gruppo di adolescenti trascorse un fine settimana ad Holy Island, stringendo un legame che durerà tutta la vita. Ancora oggi, ogni cinque anni, tornano sull'isola per celebrare la loro amicizia e ricordare l'amico scomparso.

Quella che era iniziata come una gioiosa rimpatriata tra amici di lunga data assumerà una tragica svolta quando uno di loro verrà trovato morto impiccato proprio il giorno di Natale. Vera, insieme agli agenti della sua squadra, dovrà indagare sulla morte dell'uomo.

Le tensioni salgono quando Vera scoprirà che la vittima era stata licenziata per cattiva condotta. Il passato e il presente della vittima si mescolano, portando alla luce segreti inconfessabili e verità nascoste.

personaggi e interpreti

Brenda Blethyn: DCI Vera Stanhope

Jon Morrison: DC Kenny Lockhart

Riley Jones: DC Mark Edwards

Kenny Doughty: DS Aiden Healy

Ibinabo Jack: DC Jacqueline 'Jac' Williams

Paul Kaye: Dottor Malcolm Donahue

Vera: la serie

Vera è una coinvolgente serie televisiva britannica appartenente al genere poliziesco, la cui trama prende ispirazione dai romanzi di Ann Cleeves. La serie è stata trasmessa per la prima volta su ITV a partire dal 1º maggio 2011 e ha come fulcro narrativo l'ispettrice capo Vera Stanhope, magistralmente interpretata da Brenda Blethyn.

In Italia, gli spettatori hanno avuto il piacere di seguire le indagini di Vera a partire dal 10 ottobre 2016, quando la serie è stata trasmessa in prima visione assoluta sul canale Giallo. Fino ad oggi sono state trasmesse dodici stagioni, la tredicesima è attesa per il prossimo anno