Venom: Tom Hardy svela il surreale backstage video dello scontro tra i simbionti

Tom Hardy ha pubblicato su Instagram il backstage di una scena di Venom che lo vede impegnato in una lotta con Riot, il villain interpretato da Riz Ahmed. Come potete vedere dal video, i due attori più che darsela di santa ragione sembrano quasi danzare; non a caso in sottofondo si sente una canzone che rende la cosa ancor più surreale, anche perché manca del tutto il lavoro di post produzione che in seguito trasforma entrambi nei sembionti che tutti conosciamo.

Nelle scorse settimane Tom Hardy ha pubblicato incautamente alcune immagini o scene di lavorazione di Venom 2: spesso la troppa fretta lo ha portato a condividere sui social materiale che non doveva trapelare, tanto da venir rimosso subito dopo, ma ovviamente non è questo il caso, trattandosi di materiale relativo al primo film. In altre occasioni l'attore aveva postato contenuti inediti con Woody Harrelson che nel sequel torna da antagonista nella parte di Cletus Kassidy/Carnage che abbiamo appena fatto in tempo a vedere nella sequenza post credit del primo capitolo del cinecomic Marvel prodotto dalla Sony.

Attualmente le riprese di Venom 2 sono state interrotte e non si sa ancora quando potranno riprendere. L'uscita del sequel è prevista comunque per l'anno prossimo e pare ci saranno grandi sorprese. Robert Richardson, il direttore della fotografia ha infatti raccontato che: "Ciò che era rimasto inesplorato nel primo film esploderà nel secondo". Non resta che attendere dunque.