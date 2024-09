Venom: The Last Dance, il Protettore Letale è il protagonista del nuovo poster

La Sony Pictures ha diffuso un nuovo poster per Venom: The Last Dance, che mostra il Protettore Letale insieme al cavallo "venomizzato" del primo trailer.

Dopo il final trailer della scorsa settimana, la Sony Pictures ha diffuso un nuovo poster per Venom: The Last Dance, che mostra il simbionte e il cavallo "venomizzato" introdotto nel primo teaser.

Abbiamo visto animali venomizzati nei fumetti in diverse occasioni, ma questo cavallo ha suscitato un certo clamore per qualche motivo e potrebbe avere un ruolo importante nel film. Potete vedere il poster di seguito.

Questa potrebbe essere l'ultima uscita stand-alone del Venom di Tom Hardy), ma molti sperano di vedere Venom in un faccia a faccia con Spider-Man. Un pezzo del simbionte è rimasto nel MCU quando Brock è stato rispedito nel suo universo nella scena post-credits di No Way Home, il che ha portato a speculare sull'imminenza di un confronto, ma è improbabile che avvenga in questo film. Naturalmente tutto è possibile, ma se Tom Holland avesse girato qualche scena per The Last Dance, è molto probabile che ne avremmo già sentito parlare.

In ogni caso, il recente full trailer sembra suggerire che la Sony abbia ripreso questo momento da No Way Home, poiché vediamo il personaggio di Chiwetel Ejiofor catturare il frammento di simbionte nello stesso bar in cui Brock stava bevendo.

In Venom: The Last Dance, Tom Hardy torna a vestire i panni di Venom, uno dei più grandi e complessi personaggi della Marvel, per il film conclusivo della trilogia. Eddie e Venom sono in fuga. Braccati da entrambi i loro mondi, il duo è costretto a prendere una decisione devastante che farà calare il sipario sull'ultimo ballo di Venom e Eddie. Il film ha ottenuto un rating 15 (l'equivalente britannico di un rating R), il che significa che la visione è consigliata ad un pubblico sopra i 15 anni.

Nel cast del film ci sono: Tom Hardy, Chiwetel Ejiofor, Juno Temple, Peggy Lu, Alanna Ubach, Stephen Graham, e Rhys Ifans. Kelly Marcel dirige da una sua sceneggiatura. Venom: The Last Dance è prodotto da Avi Arad, Matt Tolmach, Amy Pascal, Kelly Marcel, Tom Hardy e Hutch Parker, e verrà distribuito nelle sale il 24 ottobre.