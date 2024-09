Venom: The Last Dance, nel nuovo promo vietato ai minori Eddie Brock picchia il campione UFC Sean O'Malley

Un promo appena rilasciato per Venom: The Last Dance vede l'Eddie Brock di Tom Hardy entrare nel mondo dell'UFC per un incontro casuale con l'attuale campione dei pesi bantamweight Sean O'Malle.

Con Venom: The Last Dance a poco più di un mese dall'uscita nelle sale, i primi post promozionali del film iniziano a circolare. Un recente promo include un divertente team-up con l'UFC.

La clip inizia con l'Eddie Brock di Tom Hardy (che è in fuga) che irrompe nell'ufficio del presidente dell'UFC Dana White per chiedere l'opportunità di combattere in cambio di denaro. White non è impressionato e chiede all'ex giornalista di lasciare il suo ufficio.

Tuttavia, White sente un trambusto all'esterno e scopre che Eddie, con un piccolo aiuto da parte di Venom, sta soffocando Sean O'Malley, l'attuale campione UFC dei pesi Bantamweight.

In alcuni momenti sembra che questa possa essere una scena del threequel e immaginiamo che Venom: The Last Dance presenterà alcune sorprese legate alla sua ambientazione a Las Vegas. Vale la pena di menzionare che le ripetute parolacce pronunciate da White potrebbero confermare le voci secondo cui il film sarebbe vietato ai minori.

Venom: The Last Dance, il trailer dimostra che la Sony se ne sta infischiando della continuity?

L'impegno di Tom Hardy

"Sono molto, molto eccitato per questo film, perché abbiamo fatto le cose in grande", ha detto Hardy di recente a proposito del trequel. "Kelly Marcel e io abbiamo lavorato con Tom Rothman e Sanford Panitch e il loro team della Sony per 7-8 anni ormai".

"Inizialmente Venom era solo Eddie Brock e nessuno sapeva cosa avremmo fatto. Poi abbiamo scritto il secondo film, Venom - La furia di Carnage, l'abbiamo proposto, l'abbiamo diretto, abbiamo messo insieme la squadra - è stato grande! È stata una grande università di apprendimento".

L'attore ha aggiunto: "La gente ci avrebbe giudicato, sapete? L'Universo Marvel sotto la gestione di Kevin Feige sta andando così bene. Spider-Man è andato a Feige e alla Marvel. Noi ne abbiamo uno alla Sony! Per me e Kelly è importantissimo fare tutto il possibile per sfruttare questa opportunità".

In Venom: The Last Dance, Tom Hardy torna a vestire i panni di Venom, uno dei più grandi e complessi personaggi della Marvel, per il film conclusivo della trilogia. Eddie e Venom sono in fuga. Braccati da entrambi i loro mondi, il duo è costretto a prendere una decisione devastante che farà calare il sipario sull'ultimo ballo di Venom e Eddie.

Il cast è composto da Tom Hardy, Chiwetel Ejiofor, Juno Temple, Peggy Lu, Alanna Ubach, Stephen Graham, e Rhys Ifans. Venom: The Last Dance uscirà in sala il 24 ottobre.