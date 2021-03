Venom: stasera su TV8 il cinecomic con Tom Hardy

Stasera su TV8 alle 21:30 arriva Venom, il film con protagonista Tom Hardy, diretto nel 2018 da Ruben Fleischer, ispirato ai fumetti Marvel, creati da David Michelinie e Todd McFarlane, con protagonista, appunto, Venom, nemico storico dell'Uomo Ragno.

Venom: una scena del film

Il giornalista Eddie Brock (Tom Hardy) ha finito per rovinare la sua carriera impiegando tutte le sue energie per combattere una sorta di battaglia contro Carlton Drake (Riz Ahmed), il geniale fondatore della Life Foundation. Dopo aver indagato sugli untimi esperimenti di Drake, finisce per diventare il corpo ospite della creatura aliena Venom, in grado di donargli incredibili super poteri. Venom si impossessa sempre più di Eddie diventando imprevedibile, complesso, pericoloso e mosso da feroce rabbia...

Aveva tutte le carte in regola per essere un flop, questo cinecomic prodotto da Sony in cui tutti si aspettavano di veder comparire uno Spider-Man mai arrivato, accolto malissimo dalla stampa al suo debutto.

E invece Venom nel 2018 è riuscito a incassare oltre 800 milioni di dollari in tutto il mondo, tanto da convincere Sony a realizzare un sequel, Venom: Let There Be Carnage, in arrivo nei cinema probabilmente a giugno 2021.