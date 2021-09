Venom - La furia di Carnage: Tom Hardy e l'omaggio a Eddie Murphy

In Venom - La furia di Carnage, Tom Hardy rende omaggio a Eddie Murphy in Beverly Hills Cop e spiega: 'Abbiamo dovuto chiedere un permesso speciale'.

Ci sono certi abiti che richiamano subito alla memoria un dato film e una ben precisa performance attoriale. Ad esempio, in Venom - La furia di Carnage, Tom Hardy indossa lo stesso giubbotto dei Detroit Lions portato da Eddie Murphy in Beverly Hills Cop II.

Tuttavia, non si tratta dell'unico oggetto d'abbigliamento che Tom Hardy ha indossato in Venom - La furia di Carnage con l'obiettivo di omaggiare Eddie Murphy in Beverly Hills Cop II. Nel recente film diretto da Andy Serkis, infatti, il personaggio di Eddie Brock indossa anche una t-shirt Mumford Phys. Ed. Dept. Non si tratta, quindi, di una mera coincidenza ma di un vero e proprio omaggio che, tra l'altro, ha coinvolto lo stesso attore comico americano.

Nel corso di un'intervista con Cinema Blend, Tom Hardy ha spiegato per quale motivo lui e lo sceneggiatore Kelly Marcel hanno deciso di inserire easter egg che rimandassero a Beverly Hills Cop II. La decisione di replicare il guardaroba del personaggio Alex Foley non ha subito alcun intoppo, se non per quanto riguarda proprio il giubbotto dei Detroit Lions. Tom Hardy ha spiegato: "Beh, è nato un piccolo problema perché quel giubbotto è uno dei più replicati di sempre. Per questo motivo abbiamo dovuto ottenere un permesso speciale per fabbricarne uno nuovo direttamente dai Detroit Lions".

Per fortuna, la National Football League ha acconsentito e ha concesso a Eddie Brock di sembrare figo quasi quanto Alex Foley. Venom - La furia di Carnage uscirà al cinema a partire dal 14 ottobre. Nel corso dell'anteprima londinese del film, Tom Hardy ha chiesto al pubblico di Venom 2 di evitare di spoilerare la scena dopo i titoli di coda. A quanto pare, ci aspetteranno delle belle sorprese!