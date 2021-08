Venom - La furia di Carnage, il nuovo trailer del film con Tom Hardy

Venom - La furia di Carnage, il film con Tom Hardy e Woody Harrelson protagonisti, si mostra nel nuovo full trailer. Il lungometraggio, scritto da Kelly Marcel e diretto da Andy Serkis, arriverà nei cinema in autunno.

A quasi tre mesi dal rilascio del primo full trailer, Venom - La furia di Carnage torna a mostrarsi in un nuovo filmato che vede contrapposti il protagonista Tom Hardy e Woody Harrelson, impegnato nel ruolo di Cletus Kasady/Carnage. Il lungometraggio arriverà al cinema in autunno, a tre anni di distanza dal primo film che ha permesso al pubblico di conoscere meglio la storia del personaggio Marvel e che ha incassato oltre 800 milioni di dollari al box office mondiale. Il film segna anche il ritorno di Michelle Williams ed introduce la novità Naomie Harris nel ruolo di Shriek, l'interesse amoroso di Carnage.

Il sequel di Venom sarà basato su una sceneggiatura firmata da Kelly Marcel ma alla quale ha lavorato anche Tom Hardy. "Quello di sceneggiatore è un credito nuovo per lui, ma non è una novità che sia così coinvolto. È assolutamente impegnato al 100% in tutto ciò che fa. È sposato con Venom. Adora questo personaggio. È molto coinvolto in ciò che pensa dovrebbe accadere", ha detto Marcel ad Empire Magazine.

Insomma, anche se la sceneggiatrice principale rimane Marcel, la storia alla base del film è frutto di lunghe conversazioni tra lei ed Hardy. "Abbiamo passato mesi a raccontare la storia insieme su FaceTime, a sfornare idee, a vedere cosa funzionava e cosa no. Poi ho preso tutto quello di cui abbiamo parlato e mi sono rintanato da qualche parte per tre mesi in silenzio, scrivendo un copione", ha ricordato Marcel. Ricordiamo che Venom: La furia di Carnage segna anche il ritorno di Andy Serkis sulla sedia da regista dopo Ogni tuo respiro del 2017, The Ruins of Empires ed il film Mowgli - Il figlio della giungla del 2018. Nel corso della sua carriera, Serkis si è distinto nel mondo del motion capture grazie al suo lavoro ne Il Signore degli Anelli, King Kong e Il pianeta delle scimmie: anche per questo motivo le aspettative per il suo nuovo lavoro sono molto alte.

Venom - La furia di Carnage, inizialmente previsto per il 2 ottobre 2020, è stato rinviato prima al 25 giugno 2021, poi al 17 settembre 2021 ed infine al 24 settembre 2021.