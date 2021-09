Venom: La Furia di Carnage, in una nuova clip la trasformazione di Cletus Kasady

Venom: La Furia di Carnage sta per arrivare nei cinema e una nuova clip del film regala un'importante anticipazione. Nel video si assiste infatti alla drammatica sequenza in cui Cletus Kasady si trasforma in Carnage.

Il film Venom - La furia di Carnage spera di replicare i buoni incassi ottenuti con il primo film arrivato a quota 850 milioni di dollari incassati in tutto il mondo.

Il nuovo capitolo della storia, come suggerisce il titolo, mostrerà così in azione il villain che ha debuttato nei fumetti di Spider-Man nel 1992.

Il sequel è stato diretto da Andy Serkis, il quale ha raccolto il testimone dalle mani di Ruben Fleischer.

Il protagonista sarà ancora una volta Tom Hardy e nel cast ci saranno inoltre Michelle Williams, Naomie Harris e Stephen Graham.

In Venom 2 ci saranno alcuni elementi legati al mondo di Spider-Man come il logo del Daily Bugle. Il regista Andy Serkis ha ammesso che si è voluto inserire nel sequel qualche elemento per ricordare il legame con l'eroe e Hardy, recentemente, ha dichiarato parlando della possibilità che appaia Peter Parker: "Lui è lì da qualche parte, ma sappiamo che c'è una grande costellazione di eventi che devono accadere e muoversi. Essendo adulti dobbiamo dire 'Okay, aspetteremo'". La star ha ammesso: "Ma è sempre nella nostra mente, sapete? 'Quando posso mangiare Spider-Man?'".