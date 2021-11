Venom - La furia di Carnage arriva in streaming e in homevideo

A soli due mesi dall'uscita al cinema, dal 16 dicembre, Venom - La furia di Carnage di Andy Serkis sarà disponibile in streaming senza abbonamento sulle principali piattaforme digitali Google Play, Apple TV, Prime Video Store, CHILI, Rakuten TV, TIMVision e SKY Primafila e anche in imperdibili edizioni Homevideo nei formati DVD, Blu-ray e 4K Ultra HD.

Oltre a quello digitale, infatti, Venom - La furia di Carnage sarà edito anche in 5 diversi formati fisici, due Steelbook e due imperdibili cofanetti con tantissimi contenuti speciali - tra cui scene eliminate ed errori sul set - e card esclusive da collezionare. In particolare, il secondo capitolo di Venom sarà disponibile nei formati DVD con una card da collezione, in Blu-Ray sempre con una card, nel doppio disco 4K+Blu-ray con una card, in due elegantissime Steelbook rispettivamente in formato 4K+Blu-Ray con ben 6 card collezionabili e in quello Combo (con dentro sia il DVD che il Blu-ray) insieme a 3 card e infine in due imperdibili cofanetti da collezione contenenti sia il primo film del 2018 che il secondo capitolo, editi in formato DVD e Blu-ray, entrambi con all'interno una card esclusiva.

Dopo il successo del primo film, la star Tom Hardy ritorna sul grande schermo nel ruolo del protettore letale Venom, uno dei personaggi Marvel più enigmatici e complessi, qui diretto da Andy Serkis, già alla regia del live action Mowgli - Il figlio della giungla. Alla scrittura della sceneggiatura ha contribuito lo stesso Tom Hardy, mentre il direttore della fotografia è il tre volte premio Oscar Robert Richardson. Completano il cast la pluripremiata Michelle Williams, Naomie Harris e l'iconico Woody Harrelson nel ruolo del villain Cletus Kasady/Carnage.

Al centro della vicenda il giornalista Eddie Brock (Tom Hardy) che, alla ricerca del suo prossimo scoop, ottiene un'intervista esclusiva con un assassino incarcerato nel braccio della morte Cletus Kasady (Woody Harrelson) che scopre il segreto di Eddie e diventa l'ospite di Carnage, un simbionte minaccioso e terrificante. Eddie e Venom devono andare oltre il loro rapporto controverso e collaborare per sconfiggere Carnage.