Venom 2: Woody Harrelson, interprete di Carnage, tornerà nel sequel!

Venom 2 potrà contare sulla presenza nel cast di Woody Harrelson, confermando quindi la presenza di Carnage nel secondo capitolo della storia di Eddie Brock.

Tom Hardy sarà nuovamente la star delle avventure di Venom e la conferma, annunciata da Variety, della presenza di Woody Harrelson non è particolarmente inatessa considerando che in una delle sequenze post-credits del cinecomic Cletus Kasady annunciava proprio il suo ritorno.

Il produttore Matt Tolmach aveva spiegato, in un'intervista pubblicata alcuni mesi fa, che Carnage non era il villain del primo film perché si era preferito concentrarsi sulle origini del protagonista e gettare le basi per la rivalità esistente tra Cletus ed Eddie prima di mostrarne lo scontro.

Avi Arad aveva poi spiegato cosa possono attendersi i fan dal ritorno di Carnage: "Si tratta di un'anima torturata, non di quello che fa perché non siamo per forza obbligati a mostrare i danni causati dal coltello e il sangue che scorre. Ciò che dobbiamo mostrare sono le sue motivazioni. Era nato così o è qualcuno per cui dovremmo provare empatia? Se si riesce a rendere un villain qualcuno per cui provare delle emozioni siamo riusciti nel nostro scopo".

Spider-Man 3: in arrivo Venom, ma non Deadpool?

Le riprese dovrebbero iniziare in autunno con la regia di Andy Serkis e il compito di scrivere la sceneggiatura è stato affidato a Kelly Marcel.

Venom 2 dovrebbe arrivare nei cinema il 2 ottobre 2020.

La sinossi del primo capitolo della storia era la seguente:

Uno dei personaggi più grandiosi e complessi della Marvel è protagonista. Eddie Brock (Hardy) diventa il corpo in cui viene ospitato il simbiote alieno Venom. Come giornalista Eddie ha cercato di sconfiggere il famoso fondatore della Life Foundation, il genio Carlton Drake (Riz Ahmed), e la sua ossessione gli ha rovinato la carriera e il rapporto con la fidanzata, Anne Weying (Michelle Williams). Mentre investigava su uno degli esperimenti di Drake, l'alieno Venom si è fuso con il corpo di Eddie e improvvisamente l'uomo ha dei superpoteri incredibili e la chance di fare semplicemente quello che vuole. Malvagio, oscuro, imprevedibile e alimentato dalla rabbia, Venom lascia Eddie a lottare per controllare le capacità pericolose che considera inoltre in grado di dargli potere e inebriarlo. Mentre Eddie e Venom iniziano ad aver bisogno uno dell'altro per ottenere quello che vogliono, i due diventano sempre più intrecciati: dove finisce Eddie e inizia Venom?