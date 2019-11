Venom 2: Tom Hardy annuncia l'inizio delle riprese, ma rimuove il post!

Venom 2 arriverà sugli schermi americani nel mese di ottobre 2020, ma le riprese sono già iniziate: Tom Hardy ha infatti condiviso il primo scatto realizzato mentre si sta preparando al lavoro sul set.

L'interprete di Eddie Brock nell'atteso progetto tratto dai fumetti della Marvel aveva pubblicato sui social un'immagine che lo ritrae al trucco, accompagnata semplicemente da una didascalia in cui sottolineava che era il primo giorno di lavoro.

Tom Hardy sembra però sia stato costretto a rimuovere lo scatto, probabilmente dai responsabili della Sony che non volevano rivelare che il cinecomic Venom 2 era entrato ufficialmente in produzione.

Ecco il post che è stato rimosso:

Venom 2 sarà diretto da Andy Serkis e sembra mostrerà lo scontro tra Venom e Carnage, Tom Holland, secondo alcune teorie, potrebbe riprendere il ruolo di Peter Parker e apparire in versione Spider-Man nel sequel del cinecomic, come sarebbe forse anche previsto dal nuovo accordo tra Sony e Disney.