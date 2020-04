Venom 2: Tom Hardy accenna a un crossover con Spider-Man, ma poi cancella il post

Venom 2 potrebbe contenere anche un crossover con Spider-Man e Tom Hardy ha alimentato queste ipotesi con un post condiviso inizialmente online e poi rimosso dalle sue pagine.

Sui social era infatti apparsa un'immagine, pubblicata da ComicBook, che sembrava confermare un potenziale incontro tra Eddie Brock e Peter Parker.

Tom Hardy, dopo aver condiviso il breve teaser con cui ha svelato il logo di Venom: Let There Be Carnage, aveva pubblicato un'immagine creata da un artista in cui si mostrava Venom intento a mangiare Spider-Man.

Il post è stato cancellato in pochi minuti, tuttavia i fan avevano già iniziato a commentare il possibile crossover tra i due film della Sony.

Per ora lo studio e i protagonisti non hanno però confermato le indiscrezioni che appaiono da alcuni mesi online e nemmeno Tom Holland, che abitualmente si lascia sfuggire molti spoiler, ha fatto riferimento a una sua possibile presenza nel sequel di Venom.

Nel cast del sequel di Venom 2, in arrivo ora sugli schermi americani il 25 giugno 2021, diretto da Andy Serkis ci saranno inoltre Michelle Williams, Naomie Harris e Stephen Graham.

