Venom 2, Tom Hardy stuzzica i fan: Andy Serkis alla regia?

Sarà Andy Serkis a dirigere Venom 2? Tom Hardy se lo augura o comunque l'ha suggerito ai fan postando una sua foto dal proprio account Instagram.

Non che il rumor non fosse già trapelato: poco tempo fa, infatti, era stato un magazine solitamente affidabile come The Hollywood Reporter ad informare che il nome di Serkis, noto nell'ambiente non solo per essere stato il Gollum nella trilogia de Il Signore degli Anelli, ma come regista di Mowgli - Il figlio della giungla, era entrato nella rosa dei possibili registi di Venom 2. E d'altronde un professionista degli effetti visivi quale è Andy Serkis sarebbe perfetto per dirigere un film con il protagonista in CGI.

Sfortunatamente il mistero rimane: dopo aver creato il panico tra i follower e i fan di Venom, Tom Hardy ha prontamente cancellato il post. Che non fosse ancora autorizzato a rivelare informazioni ancora sotto embargo? Che Sony lo abbia sgridato per aver espresso una preferenza quando ancora ci sono in corso delle trattative? Lo sapremo solo quando Tom Hardy o qualcuno dalla produzione parlerà. Dal canto suo, invece, Hardy sa per certo che tornerà anche nel nuovo capitolo, sempre nei panni del giornalista Eddie Brock, come ha confermato la produttrice Amy Pascal. La sola cosa che al momento sappiamo è che Sony vorrebbe arrivare al più presto in sala con Venom 2 e che sta cercando di dare il via alle riprese già durante l'autunno 2019.