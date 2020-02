Venom 2: svelata una possibile data di uscita per il film?

Venom 2 è ormai a oltre quaranta giorni di riprese, come rivela il regista Andy Serkis. Il sequel del film con Tom Hardy non ha ancora una data d'uscita precisa, ma le indicazioni sulle tempistiche date da Serkis farebbero pensare a un possibile sbarco in sala autunnale. Il nuovo capitolo dedicato a Venom entrerà probabilmente nel Marvel Cinematic Universe, come anticipato da Sony con il trailer dello spin-off Morbius.

Il personaggio affidato a Jared Leto è infatti già ufficialmente parte del MCU, grazie al ritorno di Michael Keaton nel ruolo di Vulture, come in Spiderman: Homecoming. Anche Venom 2 potrebbe quindi contenere più agganci al mondo Marvel, come il tanto vociferato ma ancora non confermato cameo di Tom Holland nei panni di Peter Parker.

Venom: Tom Hardy e Michelle Williams in una scena del film

Nel sequel di Venom vedremo invece tornare sicuramente i personaggi del primo film: Michelle Williams per la ex-fidanzata di Eddie Brock, Anne Weying, e Woody Harrelson per il villain Cletus Kasady (meglio noto come Carnage), anticipato nelle scene post credits del film. Parlando ai giornalisti del EE British Academy Film Awards, Andy Serkis ha anticipato che "vedremo un approfondimento nella relazione tra Eddie Brock e il suo personaggio nemesi."

Nessuna indiscrezione quindi per quanto riguarda la data di uscita per Venom 2, ma le precisazioni sulle riprese potrebbero aver aperto uno spiraglio per fare congetture. Il film è infatti in lavorazione sul set da oltre quaranta giorni e Sony ha già prenotato il 2 ottobre 2020 per l'arrivo di un nuovo film Marvel... I tempi potrebbero coincidere, ricalcherebbero per esempio quelli di Jumanji: The next level dello scorso anno, ma dobbiamo tener presente che il nuovo Venom richiederà un grosso impiego di CGI. Speriamo che si prendano almeno il tempo necessario per portare a termine un sequel all'altezza delle aspettative.