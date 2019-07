Venom 2: Andy Serkis alla regia del film?

Venom 2 è tra i progetti della Sony e tra i nomi dei possibili registi c'è quello dell'attore e filmmaker Andy Serkis che potrebbe ottenere l'incarico dalla produzione del cinecomic.

Sony, dopo il successo di Spider-Man: Far From Home che sta superando il miliardo di incassi in tutto il mondo, è tornata al lavoro sulla storia del famoso simbiote e Venom 2 potrebbe presto avere un regista. Tra i nomi che stanno venendo considerati ci sono quelli di Andy Serkis, Travis Knight che ha realizzato Bumblebee e Rupert Wyatt.

L'attore Tom Hardy riprenderà il ruolo del protagonista e per ora lo studio è impegnato solo negli incontri con i potenziali registi, non avendo ancora espresso la propria preferenza. Ruben Fleischer ha firmato il primo capitolo di Venom, ma è attualmente impegnato nella post-produzione di Zombieland: Double Tap e non è quindi disponibile a occuparsi degli impegni richiesti dalla realizzazione del cinecomic.

Le riprese dovrebbero iniziare in autunno.

Venom ha incassato 855 milioni in tutto il mondo e il sequel potrebbe arrivare nei cinema nel mese di ottobre 2020.

La sceneggiatura è stata firmata da Kelly Marcel.

