Venezia 2025: ecco le prime foto di A House of Dynamite, il film di Kathryn Bigelow in concorso

Netflix ha svelato oggi alcune nuove immagini ufficiali tratte da A House of Dynamite, il nuovo film diretto da Kathryn Bigelow, che torna dietro la macchina da presa otto anni dopo Detroit.

Scritto da Noah Oppenheim, il film sarà presentato in concorso alla 82ª Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia, per poi essere reso disponibile in alcuni cinema selezionati dall'8 ottobre. Successivamente, dal 24 ottobre, sarà diffuso su su Netflix.

Forte di un cast stellare A House of Dynamite include Idris Elba, Rebecca Ferguson, Gabriel Basso, Jared Harris, Tracy Letts, Anthony Ramos, Moses Ingram, Jonah Hauer-King, Greta Lee, Jason Clarke, Malachi Beasley, Brian Tee, Brittany O'Grady, Gbenga Akinnagbe, Willa Fitzgerald, Renée Elise Goldsberry, Kyle Allen, Kaitlyn Dever, Francesca Carpanini e Abubakr Ali.

A House of Dynamite, un'immagine dal film Netflix di Kathryn Bigelow

Cosa racconta l'atteso ritorno di Kathryn Bigelow

A House of Dynamite riflette sul timore del conflitto e sull'uso sconsiderato delle armi, risultando tristemente attuale per via dei conflitti che si combattono in varie parti del mondo e per la tensione che si respira a livello internazionale.

Ma il valore aggiunto del film, che promette di essere un thriller ad altissimo tasso adrenalinico, sta nell'abilità di Kathryn Bigelow di gestire le scene d'azione e di combattimento e la suspence, come hanno dimostrato titoli quali Point break, Punto di rottura e soprattutto The Hurt Locker (2008), su una squadra di artificieri in Iraq, che ha fruttato alla regista sei premi Oscar tra cui quello per il miglior film.

Chissà se in una selezione ricca e varia come quella annunciata nel programma di Venezia 2025 il film di Bigelow riuscirà a far breccia nel cuore dei giurati entrando a far parte del palmares.

A House of Dynamite, un pilota in una scena del film