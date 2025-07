Kathryn Bigelow a Venezia 2025: ecco la prima foto di A House of Dynamite, thriller Netflix sulla Casa Bianca

Primissimo sguardo sul look del thriller prodotto da Netflix con Idris Elba e Rebecca Ferguson che segna il ritorno della regista di Point Break in concorso a Venezia.

A otto anni di distanza da Detroit, Kathryn Bigelow torna alla regia con un thriller tesissimo prodotto da Netflix, A House of Dynamite, che verrà presentato in anteprima mondiale in concorso alla prossima Mostra del Cinema di Venezia. Nel frattempo è stata svelata la prima immagine del film.

Scritto da Noah Oppenheim, il thriller politico segue un team di membri dello staff della Casa Bianca alle prese con l'incombente minaccia di un attacco missilistico contro gli Stati Uniti. La storia si svolge in tempo reale, creando un effetto parossistico sullo spettatore.

La prima immagine di A House of Dynamite diffusa dalla Biennale non svela granché mostrando due agenti armati di fucili d'assalto e con indosso giubbotti anti-proiettile che scortano un uomo in giacca e cravatta con un borsone lungo un corridoio di cemento scarsamente illuminato.

Cosa sappiamo del film di Kathryn Bigelow

Forte di un cast stellare che include Idris Elba, Rebecca Ferguson, Gabriel Basso, Jared Harris, Tracy Letts, Anthony Ramos, Moses Ingram, Jonah Hauer-King, Greta Lee, Jason Clarke, Malachi Beasley, Brian Tee, Brittany O'Grady, Gbenga Akinnagbe, Willa Fitzgerald, Renée Elise Goldsberry, Kyle Allen, Kaitlyn Dever, Francesca Carpanini e Abubakr Ali, A House of Dynamite riflette sul timore del conflitto e sull'uso sconsiderato delle armi, risultando tristemente attuale per via dei conflitti che si combattono in varie parti del mondo e per la tensione che si respira a livello internazionale.

Ma il valore aggiunto del film, che promette di essere un thriller ad altissimo tasso adrenalinico, sta nell'abilità di Kathryn Bigelow di gestire le scene d'azione e di combattimento e la suspence, come hanno dimostrato titoli quali Point Break e soprattutto The Hurt Locker (2008), su una squadra di artificieri in Iraq, che ha fruttato alla regista sei premi Oscar tra cui quello per il miglior film.

Chissà se in una selezione ricca e varia come quella annunciata nel programma di Venezia 2025 il film di Bigelow riuscirà a far breccia nel cuore dei giurati entrando a far parte del palmares.