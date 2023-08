Venezia 2023: Comandante di Edoardo de Angelis e L'ordine del tempo di Liliana Cavani danno il via al festival

Venezia 2023 prende ufficialmente il via oggi e nella prima giornata dell'80esima edizione della Mostra del Cinema ci sarà spazio per i film Comandante e L'ordine del tempo.

Venezia 2023, l'edizione numero 80 nella storia della Mostra del Cinema, si aprirà ufficialmente oggi con la proiezione di Comandante, il film diretto da Edoardo De Angelis che ha sostituito Challengers di Luca Guadagnino, la cui uscita è stata posticipata a causa dello sciopero degli attori.

La cerimonia di apertura, condotta dalla madrina Caterina Murino, potrà inoltre contare sulla presenza della cantautrice Malika Ayane.

L'apertura ufficiale

L'artista si esibirà durante la serata sulle note della canzone Il cielo in una stanza di Gino Paoli prima della proiezione, in concorso, del film con star Pierfrancesco Favino.

Comandante: una scena del film

Comandante è ambientato all'inizio della Seconda guerra mondiale. Salvatore Todaro comanda il sommergibile Cappellini della Regia Marina. Nell'ottobre del 1940, mentre naviga nell'Atlantico, nel buio della notte si profila la sagoma di un mercantile che viaggia a luci spente, il Kabalo, che in seguito si scoprirà di nazionalità belga e che apre improvvisamente il fuoco contro il sommergibile e l'equipaggio italiano. Scoppia una breve ma violenta battaglia nella quale Todaro affonda la nave nemica a colpi di cannone. Ed è a questo punto che il comandante prende una decisione destinata a fare la storia: salvare i ventisei naufraghi belgi condannati ad affogare in mezzo all'oceano per sbarcarli nel porto sicuro più vicino, come previsto dalla legge del mare. Per accoglierli a bordo è costretto a navigare in emersione per tre giorni, rendendosi visibile alle forze nemiche e mettendo a repentaglio la propria vita e quella dei suoi uomini.

De Angelis, oltre che essere impegnato alla regia, ha firmato la sceneggiatura del progetto in collaborazione con Sandro Veronesi.

Sarà invece presentato fuori concorso L'ordine del tempo, diretto dalla regista Leone d'oro alla carriera Liliana Cavani. Sarà Charlotte Rampling, protagonista del cult Il Portiere di notte a tenere la laudatio della regista in occasione della consegna dell'importante riconoscimento.

Nel film, tratto dal libro di Carlo Rovelli, si segue quello che accade quando un gruppo di amici, che si è riunito per festeggiare un compleanno, scopre che il mondo sta per finire. Il cast è composto da Alessandro Gassmann, Claudia Gerini, Edoardo Leo, Ksenia Rappoport, Richard Sammel, Valentina Cervi, Fabrizio Rongione, e Francesca Inaudi.

Un corto fuori concorso

Nel pomeriggio Leonardo Di Costanzo presenterà il suo cortometraggio Welcome to Paradise: Nadia, una ragazzina solitaria e diffidente, porta una benda su un occhio. Lungo la riva del fiume, in cerca di avventure in compagnia di alcuni gattini randagi, vede un giovane maltrattato dai ragazzini del paese e rinchiuso in un capanno abbandonato. Nadia si allontana. Poi, curiosa, torna e tenta di liberare il "prigioniero". La parete che li separa apre in Nadia la possibilità di giocare a essere un'altra e a provare, nella seduzione, un'improvvisa voglia di crescere.

Le Giornate degli autori

Ad aprire le Giornate degli Autori 2023 sarà invece Gli oceani sono i veri continenti di Tommaso Santambrogio, una produzione Rosamont con Rai Cinema, in coproduzione con Cacha Films, prodotto da Marica Stocchi e Gianluca Arcopinto, in sala dal 31 agosto distribuito da Fandango.

Sullo sfondo di una Cuba decadente e in un bianco e nero lacerato dalla pioggia caraibica, i giovani Alex e Edith, l'anziana Milagros e i bambini Frank e Alain, vivono la loro vita, fatta di piccoli gesti quotidiani, racconti del passato e sogni di futuro. Nel contesto di San Antonio De Los Baños, dove sembra che il tempo si sia fermato, si sviluppano le tre rispettive narrazioni e i loro mondi. In un affresco di contemporaneità che prende vita tramite la memoria dei personaggi aleggia però lo spettro della separazione, vera grande piaga della società contemporanea cubana.

Nina dei lupi: Sergio Rubini e Sara Ciocca durante una scena del film

Fuori concorso sarà infine proiettato un giorno prima della distribuzione nelle sale italiane, Nina dei Lupi: un fantasy-thriller distopico ed è tratto dall'omonimo romanzo dell'autore candidato al Premio Strega 2011 Alessandro Bertante, e Annapaola Fabbri, Tiziana Foschi, Pierpaolo de Mejo e lo stesso Antonio Pisu ne hanno firmato la sceneggiatura.

Protagonisti principali sono Sergio Rubini, Sara Ciocca, Sandra Ceccarelli, Cesare Bocci e Davide Silvestri. Nel cast anche Tiziana Foschi, Caterina Gabanella, Fabio Ferrari e Paolo Rossi Pisu.

Un'improvvisa tempesta solare rende inutilizzabile qualsiasi apparecchiatura elettronica in tutto il pianeta. Lo stesso giorno, una neonata che si chiama Nina viene ritrovata sulla montagna nei pressi di un piccolo paese sperduto. Dopo il catastrofico e misterioso evento atmosferico che tutti chiamano "la sciagura", la civiltà come la conosciamo si sgretola, le risorse scarseggiano e ovunque e tra gli esseri umani vige la legge del più forte. In questa desolazione il paese di Nina resta però miracolosamente un mondo a parte, i suoi pochi abitanti vivono una vita senza tecnologia e Nina cresce con un forte legame con la natura, che neanche lei stessa riesce a comprendere e che la porta a essere vista da molti come strega per via degli strani fenomeni che accadono in sua presenza. Ma quando una banda di predoni invaderà il paese, decimando brutalmente la popolazione e soggiogando i superstiti, Nina ormai adolescente riuscirà a fuggire nei boschi, a imparare la sopravvivenza in montagna e la convivenza con i lupi e a comprendere i poteri che ha dentro di sé per salvare la sua gente.