Venezia 2022: oggi è il giorno di Don't Worry Darling, Gli spiriti dell'isola e In viaggio

Dalla realtà parallela distopica e sensuale di Don't Worry Darling all'amicizia tradita de Gli spiriti dell'isola, passando per i viaggi di Papa Francesco nel documentario di Francesco Rosi In viaggio, oggi a Venezia 2022.

Fuori Concorso agitato con l'arrivo delle star di Don't Worry Darling. Orde di ragazzine hanno invaso il Lido per incontrare Harry Syles; in Concorso tocca all'irlandese Gli spiriti dell'isola del premio Oscar Martin McDonagh e al giapponese Love Life di Kôji Fukada.

Gli spiriti dell'isola: Colin Farrell e Brendan Gleeson in una scena

Don't Worry Darling è uno dei film più chiacchierati di Venezia 2022 per la presenza di Harry Styles, idolo ei teenager che ormai fa coppia fissa con la regista Olivia Wilde, e per i presunti dissapori sorti tra la Wilde e la protagonista Florence Pugh, che ha limitato al massimo l'attività promozionale del film e dopo una toccata e fuga al Lido farà ritorno a Budapest dove è impegnata sul set del sequel di Dune.

Tra i titoli più attesi del Concorso si segnala la reunion tra le star di In Bruges Colin Farrell e Brendan Gleeson e il regista Martin McDonagh per Gli spiriti dell'Isola. La storia, ambientata in Irlanda e girata in parte nelle isole Aran, parla della rottura dell'amicizia tra due compaesani.

Dramma familiare in Love Life, dove la protagonista Taeko conduce una vita tranquilla accanto al marito Jiro e al figlio Keita finché un tragico incidente non riporta nella sua vita Park, padre biologico del bambino, di cui non si avevano notizie da anni. Per affrontare il dolore e il senso di colpa, Taeko decide di aiutare l'uomo, sordo e senza casa.

Il trailer di Amanda, debutto alla regia della milanese Carolina Cavalli presentato in Orizzonti Extra, promette bene, Ironia a fiumi nel coming of age incentrato sulla caustica Amanda, interpretata da Benedetta Porcaroli, e la sua famiglia disfunzionale. Nel cast ritroviamo anche Giovanna Mezzogiorno.

Da non perdere in Orizzonti il nuovo documentario di Gianfranco Rosi, In viaggio, che racconta i viaggi di Papa Francesco attraverso materiali straordinari a cui Rosi ha potuto accedere eccezionalmente