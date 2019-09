Venezia 2019: Luca Marinelli e Timothée Chalamet alla conquista del Lido!

In programma oggi alla Mostra del Cinema di Venezia 2019 ci sono Martin Eden, con Luca Marinelli, il premio a Julie Andrews e The King con Timothéé Chalamet!

Il nuovo film di Pietro Marcello è un libera interpretazione del romanzo omonimo di Jack London, ambientato in una città portuale alla fine del 1800, con protagonista il marinaio Martin Eden (che sarà interpretato da Luca Marinelli) che, dopo aver salvato da un pestaggio Arturo, giovane rampollo della borghesia industriale, viene ricevuto in casa della famiglia del ragazzo e qui conosce Elena, la bella sorella di Arturo, e se ne innamora al primo sguardo.

Martin Eden: Luca Marinelli, Jessica Cressy in una scena del film

La giovane donna, colta e raffinata, diventa non solo un'ossessione amorosa ma il simbolo dello status sociale cui Martin aspira a elevarsi. A costo di enormi fatiche e affrontando gli ostacoli della propria umile origine, Martin insegue il sogno di diventare scrittore e - influenzato dal vecchio intellettuale Russ Brissenden - si avvicina ai circoli socialisti, entrando per questo in conflitto con Elena e con il suo mondo borghese... Nel cast, oltre a Marinelli, anche Jessica Cressy, Denise Sardisco, Vincenzo Nemolato, Marco Leonardi, Autilia Ranieri.

The King: Timothée Chalamet in una scena

The King è uno dei film più attesi a Venezia 2019, essendo un membro dell'armata Netflix e avendo come protagonista uno dei giovani attori più in voga del momento, Timothée Chalamet. Il giovane interprete di Chiamami col tuo nome è Hal, principe poco incline alla vita reale ma costretto a salire al trono per diritto di sangue, in seguito alla morte di suo padre. Catapultato in un mondo che conosce il giusto per allontanarsene, il nuovo sovrano, a cui ora tutti inneggiano come Enrico V, comprenderà presto quanto sia grande la solitudine di chi sta al comando, nella difficoltà di trovare qualcuno che sia suo fedele amico prima che suddito.

Ispirato all'Enrico V di William Shakespeare, The King è la storia di un principe ribelle e riluttante erede al trono inglese, che ha voltato le spalle alla vita di corte e vive tra il popolo. Ma quando suo padre muore, Hal diventa Re Enrico V ed è costretto ad abbracciare la vita dalla quale aveva tentato di fuggire. Ora il giovane re deve esplorare la politica di palazzo, il caos e la guerra che suo padre si è lasciato alle spalle, insieme alle corde emotive della sua vita passata.

In giornata sarà anche consegnato il Leone d'oro alla carriera a Julie Andrews, un tributo alla grande attrice inglese protagonista di classici amati in tutto il mondo quali Mary Poppins (1964), Tutti insieme appassionatamente (1965) e Victor Victoria (1982). L'attrice ha dichiarato: "Sono molto onorata di essere stata scelta per il Leone d'oro alla carriera. La Mostra del Cinema di Venezia è da lungo tempo considerata uno dei più stimati festival internazionali. Ringrazio La Biennale per questo riconoscimento del mio lavoro, e sono impaziente di arrivare in quella meravigliosa città a settembre per un'occasione così speciale".