Venerdì 13: Stephen King aveva già un collegamento con la saga horror

Il noto autore dell'horror, Stephen King, vorrebbe scrivere un romanzo sulla storia di Jason Voorhees, l'oscuro protagonista della serie Venerdì 13, ma alcuni fan hanno scoperto un collegamento tra la saga e lo scrittore con un Easter Egg.

In Jason va all'inferno appare una cassa nel seminterrato di Voorhees, su cui compare una scritta criptica: "Arctic Expedition Julia Carpenter Horlicks University". Per i fan del lavoro di King, questo ha fatto immediatamente ricordare "The Crate", un racconto su una vecchia cassa dimenticata, poi adattata come un segmento nel film Creepshow.

Venerdì 13, Stephen King svela: "Ho un'idea per un romanzo su Jason Voorhees"

In un'altra scena, sono apparsi un elegante pugnale e un libro con una copertina nodosa, allusioni alla serie Evil Dead. Secondo Adam Marcus, regista di alcuni film della serie Venerdì 13, questo è rilevante per le origini di Jason, poiché non è un fantasma infernale assetato di vendetta, ma qualcosa di più sinistro. Il significato di questo dettaglio rende il significato della cassa ancora più intrigante, perché potrebbe anche essere rilevante per la storia di Jason.

Jason Voorhees e una delle sue vittime

Per quanto l'idea di King sia ancora da definire, nella sua versione (e non è detto che scriverà effettivamente il romanzo) Jason sarebbe bloccato in un purgatorio esistenziale, dove rivive all'infinito la sua morte a Camp Crystal Lake.