Venerdì 13: la serie prequel Crystal Lake risolverà il buco di trama della saga?

La serie televisiva Crystal Lake ordinata da Peacock e in arrivo nel 2024 fungerà da prequel agli eventi della saga di Venerdì 13 con al centro il personaggio di Jason. Riuscirà a risolvere un buco di trama della saga?

Uscito nel 1980, l'originale Venerdì 13 ha dato vita a una serie di dodici film e, ora, a due serie televisive. Di conseguenza, l'imminente Crystal Lake servirà a completare una trama già ipotizzata 30 anni fa. Infatti, la prima serie televisiva di Venerdì 13 è andata in onda dal 1987 al 1990.

Sebbene condividesse alcuni membri chiave della troupe con i film, come il produttore di lunga data Frank Mancuso Jr, la serie televisiva originale di Venerdì 13 non era affatto collegata ai film. La serie seguiva invece un antiquario di nome Lewis Vendredi, interpretato da R.G. Armstrong, che aveva fatto un patto con il Diavolo. Le voci secondo cui la parte più importante dei film di Venerdì 13, Jason Voorhees in persona, sarebbe apparsa si sono purtroppo rivelate infondate, ma Crystal Lake ha il potenziale per porvi rimedio.

Jason Voorhees, l'antagonista principale del franchise cinematografico di Venerdì 13, è stato completamente omesso dalla serie TV originale, nonostante le voci che lo volevano presente. Essendo Crystal Lake una serie prequel, si presume che descriverà i tragici eventi di Camp Crystal Lake che hanno forgiato questa icona horror.

Venerdì 13: la serie prequel Crystal Lake ordinata da Peacock

È interessante notare che Crystal Lake potrebbe incorporare anche aspetti di Venerdì 13 (la serie) e creare un collegamento tra questa e i film della saga cinematografica.