Veloce come il vento, su Netflix in streaming da oggi!

Da oggi 7 aprile arriva Veloce come il vento: disponibile in streaming il film del 2016 diretto da Matteo Rovere e interpretato da Stefano Accorsi!

Inizia aprile e il catalogo di Netflix si fa sempre più ricco: ad arrivare in streaming quest'oggi è Veloce come il vento, il film del 2016 diretto da Matteo Rovere e liberamente ispirato alla vita del pilota di rally Carlo Capone.

Veloce come il vento è ambientato nel mondo delle corse automobilistiche. La passione per i motori scorre da sempre nelle vene di Giulia De Martino. Viene da una famiglia che da generazioni sforna campioni di corse automobilistiche. Anche lei è un pilota, un talento eccezionale che a soli diciassette anni partecipa al Campionato GT, sotto la guida del padre Mario. Ma un giorno tutto cambia e Giulia si trova a dover affrontare da sola la pista e la vita. A complicare la situazione il ritorno inaspettato del fratello Loris, ex pilota ormai totalmente inaffidabile, ma dotato di uno straordinario sesto senso per la guida. I due fratelli saranno obbligati a lavorare insieme, in un susseguirsi di adrenalina ed emozioni che gli farà scoprire quanto sia difficile e importante provare ad essere una famiglia.

Veloce come il vento: Stefano Accorsi in una scena del film

Il film di Matteo Rovere è stato una delle sorprese della stagione 2016. Dopo aver incassato oltre 2 milioni di euro, Veloce come il vento ha vinto 2 Nastri d'Argento, e ha ottenuto addirittura 16 candidature ai David di Donatello, portando a casa 6 statuette, tra cui quella al Migliore Attore per Stefano Accorsi. I due si ritroveranno in occasione de Il Campione, il film di Leonardo De Angelis che vede protagonista proprio Accorsi, di cui Rovere è stato il produttore.

Veloce come il vento è solo una delle tante novità in catalogo ad aprile su Netflix, che questo mese ha messo a disposizione degli utenti nuove attese serie tv, saghe memorabili e grandi cult.