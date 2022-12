Velma, svelata la data di uscita dello spin-off di Scooby-Doo

Velma, lo spin-off di Scooby-Doo, arriverà su HBO Max a gennaio. Nelle ultime ore, lo streamer ha infatti rivelato che la serie arriverà sul piccolo schermo il 12 gennaio 2023.

Un primo teaser trailer di Velma è stato diffuso lo scorso ottobre al Comic Con di New York, con Mindy Kaling che presta la sua voce a Velma Dinkley.

"Sembrava che non fosse mai stato fatto prima", ha dichiarato la Kaling, come riportato da ComicBook, a proposito della serie "Ci sono così tanti cartoni animati per adulti che io e Charlie amiamo: Rick e Morty, Harley Quinn, che sono show fantastici. E abbiamo solo pensato che questi personaggi... si prestassero così bene a una versione per adulti".

Velma è una serie comica animata per adulti che racconta la storia delle origini di Velma Dinkley, il cervello della banda di Scooby-Doo, Mystery Inc.

Oltre a prestare la voce a Velma, Kaling è produttrice esecutiva della serie.

Nel cast di Velma, anche Constance Wu nei panni di Daphne, Sam Richardson nei panni di Shaggy e Glenn Howerton nei panni di Fred.Il resto del cast comprende: Jane Lynch, Wanda Sykes, Russell Peters, Melissa Fumero, Stephen Root, Gary Cole, Ken Leung, Cherry Jones, Frank Welker, "Weird Al" Yankovic, Fortune Feimster, Yvonne Orji, Sarayu Blue, Nicole Byer, Ming-Na Wen, Shay Mitchell, Debby Ryan, Kulap Vilaysak e Karl-Anthony Towns.

La serie, guidata dallo showrunner Charlie Grandy, approderà su HBO Max il 12 gennaio 2023.