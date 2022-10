Scooby-Doo: Velma è gay nel nuovo film animato, ecco il video che lo conferma

Il nuovo film animato Trick or Treat Scooby-Doo! confermerà che Velma è gay, dando spazio a questo dettaglio della vita del personaggio che già James Gunn avrebbe voluto mostrare nei progetti live-action.

Tony Cervone, produttore della serie Mystery Incorporated, aveva inoltre parlato in precedenza della sessualità della protagonista.

I fan di Scooby-Doo hanno da tempo pensato che Velma fosse omosessuale e James Gunn aveva confessato che non aveva potuto mostrare quel dettaglio della storia nei suoi film, nonostante l'avesse inserito negli script. Il filmmaker aveva spiegato: "Nel 2001 Velma era esplicitamente gay nella mia prima versione della sceneggiatura, ma lo studio ha continuato a fare delle modifiche, rendendo la scena ambigua, poi era assente nella versione distribuita nelle sale e nel sequel aveva un fidanzato".

Cervone ha dichiarato su Instagram: "L'ho detto in precedenza, ma Velma in Mystery Incorporated non è bisessuale, è gay. Abbiamo sempre pianificato di mostrare Velma comportarsi in modo un po' strano quando stava frequentando Shaggy perché quella relazione era sbagliata per lei e non aveva parlato del perché. Ci sono degli indizi sul motivo in quell'episodio con la sirena, e se si segue l'intero arco narrativo di Marcie sembra chiaro, per quanto potessimo renderlo tale 10 anni fa".

Tony aveva poi aggiunto: "Non penso che Marcie e Velma abbiano potuto dare spazio ai propri sentimenti durante la dimensione temporale principale, ma potendo fare reset, sono una coppia. Può non piacere, ma quella era la nostra intenzione".

Su Twitter è stata ora condivisa la clip dell'incontro tra Coco Diablo e Velma, che conferma la sessualità del personaggio.